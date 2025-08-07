匯損衝擊 東陽第2季每股賺0.77元

東陽第2季每股賺0.77元，創10季新低。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車零組件大廠東陽（1319） 董事會今天通過第2季合併營收58.94億元，年減4.72%；稅後淨利4.57億元，年減56%，每股盈餘0.77元，創10個季度以來新低。

東陽累計上半年合併營收131.85億元、年增6.67%；稅後淨利19.22億元，年減13.13%、每股盈餘3.25元，較去年同期減少0.49元，主要是第2季受到台幣兌美元匯率急升影響，上半年匯兌損失達5.58億元。

東陽今天也同步公佈7月自結合併營16.6億元；前7月累計合併營收148.44億元，較去年同期成長3%，續創同期新高紀錄。

其中東陽AM事業7月合併營收11.87億元，前7月累計合併營收113.5億元，年增6%，續寫同期新高紀錄；OEM事業7月合併營收4.73億，前7月份累計合併營收34.94億。

東陽表示，目前8月客戶下單逐漸回溫中，面對關稅與匯率變數等挑戰，東陽持續做強，一切還是與競爭對手比較，建立不可替代的競爭力。

