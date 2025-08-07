晴時多雲

因應關稅20％ 桃市輔導企業轉型最高補助30萬、排除中資

2025/08/07 15:42

美國對台課徵20％對等關稅，桃園市政府為強化產業競爭力，推出「中小企業智慧製造補助計畫」。（路透）美國對台課徵20％對等關稅，桃園市政府為強化產業競爭力，推出「中小企業智慧製造補助計畫」。（路透）

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國對台課徵20％對等關稅，桃園市政府為強化產業競爭力，推出「中小企業智慧製造補助計畫」，透過系統化輔導模式與跨界資源鏈結，協助桃園企業導入智慧製造或數位轉型解決方案，該補助申請自即日起至10月14日止，補助金額最高30萬元，中資企業不得申請補助。

至於中資企業認定，依經濟部商工登記公示資料查詢服務公告資料或經濟部投資審議司之中資來台投資事業名錄認定之；至於每家企業最高可申請補助款額度以30萬元為上限，但每案補助款依評選結果核定金額為準。

申請企業選擇製程技術、營運數位化（E化）、新產品/新技術開發、節能減碳等任一項進行改善，並導入至少一項數位工具或智慧解決方案，且實際應用於申請企業之工廠、辦公室或營業場所；申請一律採線上送件。

經濟發展局長張城表示，桃園為台灣製造業重鎮，受關稅衝擊甚大，「中小企業智慧製造補助計畫」，將協助桃園企業落地導入智慧製造或數位轉型解決方案（如機聯網IoT、能源管理系統 EMS、生產現場控制系統SFC、製造執行系統 MES 等），提升產品競爭力，以因應關稅衝擊。

