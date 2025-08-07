晴時多雲

工業區聯合會理事長許正雲︰杜絕洗產地 爭取美降對等關稅

2025/08/07 14:51

中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲（中右）肯定經濟部長郭智輝（中左）為台灣經濟打拚的努力。（取自經濟部官網）中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲（中右）肯定經濟部長郭智輝（中左）為台灣經濟打拚的努力。（取自經濟部官網）

〔記者洪定宏／高雄報導〕台灣出口到美國的商品將加徵20%對等關稅，今（7）日起生效，中華民國工業區廠商聯合總會理事長許正雲信心喊話強調，政府已提出明確的因應對策，呼籲企業界及國人要有信心。

許正雲表示，他的公司經營建材用紙PVC、PP類等半成品及原料，也出口到美國加工，同樣受到關稅影響。不過，儘管台灣被加徵的關稅稅率比日本、韓國15%高，但比中國低，尤其台灣產業的競爭對手主要是中國，因此各界應該正面看待，如果台灣能杜絕洗產地問題，也許美國會重新考量關稅。

許正雲回顧30年前到中國廣東省投資的經驗指出，當時他發現中國員工不顧品質，竟偷偷使用粗劣仿冒品，數年後趕緊撤退，但至今仍很後悔輸出部分技術，並將美國訂單引進中國，所以他希望企業界「立足台灣、放眼世界」，莫再將中國當作主要市場。

許正雲也為經濟部長郭智輝抱屈，指郭8月4日在高雄出席「產業座談會」的發言，被部分媒體「斷章取義、扭曲」，實則郭智輝認真為台灣經濟打拚，當時從台南災區趕到高雄開會，直到下午的會議結束，才將便當帶走用餐。

中華民國工業區廠商聯合總會由台灣93個產業園區廠協會組成，涵蓋會員廠商1.5萬家、年營業額逾台幣9兆元，提供約65.8萬個就業機會，許正雲在今年3月出任第10屆理事長，他也是泰綺實業公司創辦人及高雄萬大工業區廠商協會理事長。

