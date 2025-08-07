晴時多雲

婚後還可享自用住宅地價稅優惠 竹市教你這樣做

2025/08/07 14:33

新竹市稅務局說明，雖夫妻原則上只能有1處適用地價稅自用住宅用地稅率，如果其他房屋有成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「一處」的限制。（記者洪美秀攝）新竹市稅務局說明，雖夫妻原則上只能有1處適用地價稅自用住宅用地稅率，如果其他房屋有成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「一處」的限制。（記者洪美秀攝）

〔記者洪美秀／新竹報導〕新竹市竹科新貴林先生即將迎娶美嬌娘小美，兩人對未來要搬入新居充滿期待，但發現小美去年購買的套房，已按自用住宅優惠稅率課徵地價稅，但聽說地價稅夫妻只能申請1處自住房地，那新購的婚房該怎麼辦呢？新竹市稅務局說明，雖夫妻原則上只能有1處適用地價稅自用住宅用地稅率，如果其他房屋有成年直系親屬辦竣戶籍登記，就不會受到「一處」的限制，建議可將父母、祖父母或成年子女設籍到另一處房屋，就可同時申請適用自用住宅稅率。

稅務局表示，適用地價稅自用住宅用地優惠稅率須符合3要件、2限制。3要件包括土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記、無出租或供營業用、土地上之建築改良物屬土地所有權人或其配偶、直系親屬所有。2限制是指都市土地面積未超過300平方公尺（約90.75坪）、非都市土地面積未超過700平方公尺（約211.75坪），土地所有權人與其配偶及未成年之受扶養親屬以一處為限。

如夫妻名下各有一處房地，只要其中一戶房屋有成年直系親屬設立戶籍，例如父母、祖父母、岳父母、公婆或成年子女等，即可突破「一處」的限制，再申請第二處的自住優惠稅率。

如果夫妻雙方房屋，沒有其他成年直系親屬設籍，也不用擔心，可選擇地價稅額較高的地方，申請地價稅自住優惠稅率，另一處則改按一般用地稅率課徵，可有效減輕地價稅負擔，地價稅自用住宅用地優惠稅率為2‰，一般用地稅率為10‰至55‰，相差至少4倍。

