台塑四寶7月業績出爐 台塑、南亞、台塑化營收月增

台塑四寶7月營收出爐，台塑、南亞、台塑化營收月增。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕台塑四寶今（7）日公告7月營收，除台化（1326）外，台塑（1301）、南亞（1303）、台塑化（6505） 7月營收都呈現月增，台塑化月營收成長排名第一、南亞第二；台塑四寶也將於稍晚，發表對8月、第三季營運的最新看法。

台塑7月營收145.97億元，月成長1.6％。台塑表示，配合液鹼外銷客戶船期安排，6月部分訂單延至7月出貨，因此7月液鹼銷售量較6月增加8.1萬噸之故。

南亞7月營收211.5億元，較6月增加5.6億元、月增2.7%。南亞指出，若排除匯率差異，營收實際增加8.7億元（月成長4.2%），主要是網通、電腦、AI伺服器、消費型電子商品進入電子傳統旺季，需求良好，加上客戶半年度盤點後回補庫存，使電路板、銅箔基板等電子材料產品業績成長；而德州EG部分6月訂單因船期延至7月交運，也使7月營收相對增加。

台化7月營收233.03億元、月減6%。台化分析，台化寧波廠因PTA及萃餘油配合市況產銷調節所致，營收減少6億元，再加上OX、PTA下游客戶減產停車購料需求降低，銷售減少4.7億元。

台塑化7月營收565.34億元、月增5.2%。台塑化指出，煉油事業營收月增6.1%，由於主要是煉製效益較佳，常壓蒸餾單元（CDU）配合延遲結焦單元（DCU）升量，7月原油煉製量較6月增加1454千桶，總計煉油事業7月全產品銷售量也比上月增加823千桶。

