晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

年輕人不愛了！住宿暴跌超過9成 日本青年旅館成「時代眼淚」

2025/08/07 15:41

日本的青年旅館正在悄悄沒落。示意圖。（路透）日本的青年旅館正在悄悄沒落。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大多數青年旅館採取多人房設計，因此不僅價格相較便宜，還有著能和陌生人交流的機會，因此深受許多年輕人歡迎，但在日本，青年旅館正在悄悄沒落。2024年日本全國僅剩124間青旅，從1974年的587間大幅減少，住宿人次也從1973年的340萬9833人次，驟降至2024年的26萬6363人次，只剩全盛時期的7.8%左右，而這背後的原因，是現在日本可選擇的住宿越來越多樣化。

著重報導網路熱門議題的日本新媒體《Withnews》 報導，青年旅館起源自1909年的德國，在1950年代進入日本後迅速發展，1951年更成立了日本青年旅館協會，特別受到學生與獨遊者的喜愛，在1970年代，日本青年旅館發展迎來高峰，但之後就呈現持續減少趨勢，即便在曾經特別盛行的北海道，青年旅館數量也從1976年最多時的97間，減少至2024年的20間。

日本青年旅館協會公關負責人池田和誠分析，青年旅館減少的背景原因之一，是可供住宿的選擇越來越多了。在1970年代，想要去旅行的年輕人越來越多，但當時年輕人能夠以便宜價格住宿的選項並不多。可是最近幾年，除了青年旅館之外，便宜的住宿選項也大量增加，如商務旅館、網咖等。

池田和誠補充，青年旅館特有的文化，像是共用房間，或是晚上住宿者在一起的聚會活動，現在的年輕人也越來越不喜歡，加上新冠疫情期間讓許多人對於與他人共享空間產生抗拒，這也是減少的另一因素。

池田和誠表示，若從「希望更多人能享受旅行」的角度來看，青年旅館減少背後的原因「住宿多元化」，其實也是個歷史正確的發展方向。他說：「我們很高興看到年輕人能擁有更多選擇。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財