年輕人不愛了！住宿暴跌超過9成 日本青年旅館成「時代眼淚」

日本的青年旅館正在悄悄沒落。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕大多數青年旅館採取多人房設計，因此不僅價格相較便宜，還有著能和陌生人交流的機會，因此深受許多年輕人歡迎，但在日本，青年旅館正在悄悄沒落。2024年日本全國僅剩124間青旅，從1974年的587間大幅減少，住宿人次也從1973年的340萬9833人次，驟降至2024年的26萬6363人次，只剩全盛時期的7.8%左右，而這背後的原因，是現在日本可選擇的住宿越來越多樣化。

著重報導網路熱門議題的日本新媒體《Withnews》 報導，青年旅館起源自1909年的德國，在1950年代進入日本後迅速發展，1951年更成立了日本青年旅館協會，特別受到學生與獨遊者的喜愛，在1970年代，日本青年旅館發展迎來高峰，但之後就呈現持續減少趨勢，即便在曾經特別盛行的北海道，青年旅館數量也從1976年最多時的97間，減少至2024年的20間。



日本青年旅館協會公關負責人池田和誠分析，青年旅館減少的背景原因之一，是可供住宿的選擇越來越多了。在1970年代，想要去旅行的年輕人越來越多，但當時年輕人能夠以便宜價格住宿的選項並不多。可是最近幾年，除了青年旅館之外，便宜的住宿選項也大量增加，如商務旅館、網咖等。

池田和誠補充，青年旅館特有的文化，像是共用房間，或是晚上住宿者在一起的聚會活動，現在的年輕人也越來越不喜歡，加上新冠疫情期間讓許多人對於與他人共享空間產生抗拒，這也是減少的另一因素。

池田和誠表示，若從「希望更多人能享受旅行」的角度來看，青年旅館減少背後的原因「住宿多元化」，其實也是個歷史正確的發展方向。他說：「我們很高興看到年輕人能擁有更多選擇。」

