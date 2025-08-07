沒利潤了！美對等關稅台暫定20％上路 蘭花農估銷美將至少減15-20％

台南蝴蝶蘭產量全國第一，台灣關稅20%造成衝擊。（記者劉婉君攝）

〔記者劉婉君／台南報導〕美國對等關稅今（7）起實施，台灣關稅20%，產量全國第一的台南蝴蝶蘭受到衝擊，蘭花農李蒼裕預估，今年外銷美國市場的數量將至少減少15%至20%。

台南蘭花農李蒼裕表示，最近一批即將外銷美國的蘭花，報價已受影響。（記者劉婉君攝）

李蒼裕估計，受到台灣關稅的影響，一整年營業額會減少10%左右，以1個貨櫃裝2萬株計算，原本1株4美元，共計8萬美元，減少10%後相當於至少8000元美元，相當減少20萬元左右的台幣，以他的公司為例，1年30個貨櫃就減少約600萬元。

蘭花農李蒼裕說，台灣關稅20%對蝴蝶蘭外銷美國造成很大的影響。（記者劉婉君攝）

美國市場占台灣蘭花外銷約4成，李蒼裕表示，「台灣關稅20%一定會有影響。」尤其美國是台灣蝴蝶蘭外銷的最大市場，20%關稅影響很大，蘭農的成本利潤原本捉在5%-10%，現在利潤全被吃掉，必須要與客戶協調，不可能美國或台灣單方面吸收，大家一定要做分攤的比例。

李蒼裕拿著一株剩下不到2週就要出貨到美國的蘭花表示，這批蘭花原本報價1株4美元，但美國對台灣課徵20%關稅後，美方要求要讓一些報價的利潤給他們，因此價格至少要掉10%左右，1株的報價調降至3.6美元至3.8美元。

他估計，今年外銷美國市場的量至少會減少15%至20%，本來美方購買2000多萬株，今年可能連2000萬株都很拚。

至於是否有「洗產地」的可能，李蒼裕斬釘截鐵表示「不可能！」附近的國家中，只有中國的生產量較大，但對台灣產業會增加成本，甚至超越關稅，「洗產地是完全沒機會。」

