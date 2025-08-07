對等關稅20％生效 台中機械業︰急單過後就怕沒單

台灣對美關稅20％生效，台中市精密機械科技園區廠商（圖）出貨情形。（記者黃旭磊攝）

〔記者黃旭磊／台中報導〕美國對台課徵對等關稅將於台灣7日中午生效，當前台灣稅率為20％，台中市精密機械科技園區廠商協進會理事長林守堂說，廠商在4月關稅寬限期搶到急單，「多數貨船運至美國，已進到保稅倉（bonded warehouse）」，10月5日前抵達美國適用舊稅率，不過，「急單」幾乎都處理完了，接下來要觀查高關稅是否會沒單可接導致停工。

大肚山縱谷聚集逾萬家機密機械零件廠商，台中市精密機械科技園區聚集超過170家電子零組件、機械設備製造商，業者將在下週三（13日）召開理監事會研議關稅對策，林守堂表示，廠商早在4月關稅寬限期就開始籌備，在美國設廠、準備到美國設廠或是與美國廠商合作可能是方向。

林守堂舉例說，環球晶（6488）與蘋果合作，推動位於德州謝爾曼市旗艦新廠生產12吋先進矽晶圓需求，廠務工程及設備廠帆宣（6196）股價漲停板，因參與台積電在美國擴張計畫，而對於機械廠商來說，還需一週左右沉澱想法再做因應。

