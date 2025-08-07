晴時多雲

foodpanda打造百人顧問團隊 啟動餐飲業數位轉型課程

2025/08/07 12:46

外送平台foodpanda宣布啟動「餐飲錢力股計畫」。（記者徐子苓攝）外送平台foodpanda宣布啟動「餐飲錢力股計畫」。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕餐飲業數位轉型已是進行式，外送平台foodpanda宣布啟動「餐飲錢力股計畫」，透過在台灣市場累積10億筆訂單的數據洞察，希望協助合作的餐飲店家加速轉型。foodpanda此次打造全台首支「餐飲轉型顧問團隊」，包含百位具備策略、數據與行銷背景的顧問，推出免費評估工具和課程。

foodpanda商務總監簡紫涵在記者會中分享，團隊透過數據分析和實地訪談發現，餐廳普遍面臨人力吃緊、資源有限、缺乏數據3大困境。相較於擁有系統化管理的大型餐飲集團，多數餐廳業者在轉型過程中，因為缺乏專業團隊支援，難以因應激烈的市場競爭。

簡紫涵說，台灣已躍居foodpanda各地市場的領頭羊，因此成為首個推出「餐飲錢力股計畫」的市場，不但建立顧問陪跑機制，還導入3大工具，在面對營運不同階段的各種痛點時，foodpanda希望輔助商家，從看懂數據、進化到活用數據。

「餐飲錢力股計畫」是和AMT亞太行銷數位轉型聯盟協會合作推出，AMT創會長高端訓指出，在餐飲業的轉型過程中，最常見的問題是業者知道要轉型，卻缺乏適合的方案與工具，甚至過度依賴短影音、網紅行銷，忽略了營運數據才是最富有含金量的指標。這次與foodpanda合作，讓診斷工具更落地的貼近產業語言，盼大幅降低商家數位化的門檻。

foodpanda表示，這3大工具包含：「錢力股檢定測驗」，能幫助業者快速判斷目前所處的轉型階段與可優化方向。「客製化錢力報告」，整合平台的大數據，客製化專屬轉型解方。「限定名額的實戰坊」，4小時的課程，包含顧問面對面指導、同業經驗交流。

