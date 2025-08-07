晶片關稅100％！ 法人：對聯發科影響甚微

聯發科今日股價轉強。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕美國總統川普將對所有進口半導體晶片徵收約100%的關稅，旨在促使製造業回流美國，減少對外國供應鏈的依賴。然而，對於已經承諾或正在美國建設半導體製造設施的公司，將豁免此項關稅，例如台積電（2330）被視為符合豁免條件，法人指出，以聯發科（2454）角度而言，目前直接輸美產品僅佔10%，主要包括手機晶片、物聯網晶片、車用晶片等。現在先進製程投片皆在台積電進行，首批2nm（奈米）晶圓將於今年9月進行，涵蓋高效能計算和雲端 AI 產品。在台積電於美國設廠的情況下，預估對於聯發科的影響性甚微。即使悲觀假設聯發科未能有效取得台積電產能，根據研究部測算，對於營收的直接影響至多約 3%左右水準，公司維持穩健成長態勢不變。

法人指出，這項關稅政策可能對全球半導體供應鏈產生深遠影響，包括蘋果宣布將在美國額外投資1000億美元、輝達 5000億美元與台積電2000 億美元的在美投資計畫，也可能導致電子產品價格上漲，並對依賴進口晶片的美國企業造成成本壓力，但台積電已承諾在美擴大建廠投資，大方向而言，對於臺灣半導體產業影響有限。

