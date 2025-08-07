川普喊課100％半導體關稅 亞洲半導體股漲跌互見

美國總統川普美東時間6日投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅，唯有在美生產者才可以豁免。消息一出，亞洲半導體相關股票今（7日）漲跌互現。

綜合媒體報導，川普6日與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）於白宮會面時宣布，將對所有輸美晶片和半導體徵收大約100%的關稅，不過川普也提出了一項「但書」，即對於那些在美國建造或已經承諾建造工廠的公司，將不會徵收這項關稅。

但川普並未詳細說明新關稅何時生效，以及企業要達到怎樣的「在美生產」比例才能獲得豁免等細節。

消息宣布後，亞洲半導體相關股票今（7日）漲跌互現。

日本股市方面，今整體日本半導體類股受到明顯衝擊，日本半導體大廠「東京威力科創（Tokyo Electron） 」盤中股價一度重挫5.4%、瑞薩電子（Renesas）股價下跌4%、愛德萬測試（Advantest）股價則一度下跌了3.3%。

南韓股票方面，根據南韓最高貿易談判代表呂翰九（Yeo Han-koo透露，南韓2大晶片公司三星電子（Samsung 和SK海力士（SK Hynix）可能不受此關稅影響。SK海力士股價今早盤一度下跌超過3%，但隨後反彈，截至台北時間7日12點，股價上漲0.19%，暫報259000韓圜；而三星電子盤中股價一度大漲3.19%。

台灣股市方面，川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅，受此激勵，台積電今盤中股價一度飆漲至1180新天價，也帶動加權指數漲逾600點，來到24050點，再見24000點。

