晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普喊課100％半導體關稅 亞洲半導體股漲跌互見

2025/08/07 12:17

美國總統川普美東時間6日投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅。（示意圖，路透）美國總統川普美東時間6日投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）投下震撼彈，表示未來出口至美國的半導體產品，若未在美設廠，將被課以高達100%的對等關稅，唯有在美生產者才可以豁免。消息一出，亞洲半導體相關股票今（7日）漲跌互現。

綜合媒體報導，川普6日與蘋果公司執行長庫克（Tim Cook）於白宮會面時宣布，將對所有輸美晶片和半導體徵收大約100%的關稅，不過川普也提出了一項「但書」，即對於那些在美國建造或已經承諾建造工廠的公司，將不會徵收這項關稅。

但川普並未詳細說明新關稅何時生效，以及企業要達到怎樣的「在美生產」比例才能獲得豁免等細節。

消息宣布後，亞洲半導體相關股票今（7日）漲跌互現。

日本股市方面，今整體日本半導體類股受到明顯衝擊，日本半導體大廠「東京威力科創（Tokyo Electron） 」盤中股價一度重挫5.4%、瑞薩電子（Renesas）股價下跌4%、愛德萬測試（Advantest）股價則一度下跌了3.3%。

南韓股票方面，根據南韓最高貿易談判代表呂翰九（Yeo Han-koo透露，南韓2大晶片公司三星電子（Samsung 和SK海力士（SK Hynix）可能不受此關稅影響。SK海力士股價今早盤一度下跌超過3%，但隨後反彈，截至台北時間7日12點，股價上漲0.19%，暫報259000韓圜；而三星電子盤中股價一度大漲3.19%。

台灣股市方面，川普一席話被解讀對台積電是大利多，等於零關稅，受此激勵，台積電今盤中股價一度飆漲至1180新天價，也帶動加權指數漲逾600點，來到24050點，再見24000點。



link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財