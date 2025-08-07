台積可望豁免激勵股匯雙漲！ 新台幣勁揚近2角

台積電可望豁免激勵股匯雙漲！ 新台幣勁揚近2角、重返29.8字頭 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國總統川普宣布對半導體課徵100%關稅，但對在美設廠者可望豁免適用，激勵市場信心，台積電領軍強彈、台股大漲近600點，外資資金同步回流，推升新台幣兌美元匯率強升逾1角，重返29.8元價位，目前大致在29.847元。

台灣產品輸美將自7日凌晨12點起，暫時適用20%對等關稅，而市場最關注的半導體項目，美方尚未公布具體細項。不過川普表示，對於「在美設廠投資者」不適用100%懲罰性關稅，市場樂觀解讀台積電有望豁免，激勵台股開高走高，大盤一度勁揚逾600點。

匯市同步反映資金回流動能，新台幣今日以29.95元開出，升值4分，隨著台股走揚，盤中最高升抵29.808元，升值幅度達1.82角，匯價脫離30元關卡，再度回到先前盤整區間。

觀察其他主要亞幣，日圓兌美元偏弱，報在147.67附近；韓元則呈現震盪走勢。據外電報導，日本發現美國6日公布稅率與先前認知不同，美國針對其進口商品關稅是在原本稅率基礎上再加徵15%。

