環球晶美國子公司GWA與Apple攜手 建立全新供應鏈夥伴關係

2025/08/07 11:19

圖為環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）圖為環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕矽晶圓大廠環球晶（6488）今宣布，旗下美國子公司GWA正式與蘋果（Apple）建立全新的供應鏈合作夥伴關係，進一步強化美國半導體製造供應鏈。此合作呼應川普政府「推動美國邁向全球半導體製造領導地位」為優先的政策方向。雙方將共同推動 GWA 位於德州謝爾曼市旗艦新廠所生產的12吋先進矽晶圓需求。

環球晶表示，12吋矽晶圓是半導體製程不可或缺的核心材料，廣泛應用於晶圓代工與整合元件製造，支撐先進製程、成熟製程及記憶體晶片的生產。環球晶所製造的半導體晶圓，幾乎遍及驅動現代生活的各類裝置，從家電、汽車、基礎建設，到電腦、AI應用，也包括全球知名的iPhone與iPad。

環球晶指出，該公司是唯一參與美國「晶片法案」且產品涵蓋先進12吋矽晶圓供應商，GWA 正將此關鍵材料帶回美國，助力重建當地晶片製造供應鏈。GWA 總經理 Mark England 表示，過去30年，先進矽晶圓製造幾乎全數轉移至低成本生產據點。GWA 與美國最具影響力的終端應用企業Apple攜手合作，傳遞出明確訊號，完整的半導體供應鏈正強勢回歸美國。

環球晶董事長徐秀蘭表示，iPhone和iPad在世界各國都廣為人知，很高興GWA 生產的矽晶圓，將能夠應用於這些經典的產品中。很榮幸能與 Apple及其一級供應商合作，共同推動美國半導體製造再創高峰。

Apple營運長Sabih Khan 表示，透過全新的美國製造計畫，很榮幸能與 GWA合作，創造更多就業機會，並讓更多製造業回歸美國。這是Apple未來4年對美國承諾6,000億美元投資的一部分，他們對美國創新的未來感到無比振奮。

川普政府透過大而美法案《One Big Beautiful Bill Act》將先進製造投資抵減提高至 35%，並簡化「晶片法案」流程，以方便投資半導體製造。環球晶表示，此次Apple與GWA的合作，正是在此政策基礎上，以市場力量驅動供應鏈需求。Mark England說，川普總統與團隊兌現

CHIPS計畫的承諾，推動半導體晶圓製造重返美國。GWA 將全力與Apple及其一級晶片供應商協作，提供最高品質的矽晶圓，滿足各類應用需求。環球晶為全球前三大半導體矽晶圓供應商，營運版圖橫跨三大洲、九個國家，擁有18座生產製造與營運據點。

