台積電2奈米製程遭洩密 劉鏡清：很多事不是看紙本就會

〔記者吳欣恬／台北報導〕台積電傳出2奈米先進製程技術外洩事件，國發會主委劉鏡清表示，檢調已經在調查，但就他了解，被竊取的並非全部資訊，而且很多事不是看紙本就會，「不可能讀一個怎麼投棒球就可以打職棒」。

劉鏡清表示，國科會主掌關鍵機密技術的部份，已在國發法上做保護。國安法「經濟間諜罪」及「國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪」，違反者最重可關12年，併科1億元罰金。

他說明，這案子現在檢調已在協助調查，相關因應團隊都出現。就他的了解，遭竊取的並不是全部的資訊，而且很多事不是看紙本就會，「不可能讀一個怎麼投棒球就可以打職棒」。

劉鏡清說，台積電把機密切一段一段，只取得一段無法知道其他部分，也很難去運作。

他提到，過去很多企業發生類似情事，甚至有工程師盜取商業機密後跑到其他國家，透過這次案子讓很多人清楚知道，新的國安法有12年徒刑和高達1億元的罰鍰。

