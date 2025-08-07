晴時多雲

南科與永康區段徵收地標售冷清 僅成交1筆

2025/08/07 11:19

南科F、G區段徵收區現況。（南市地政局提供）南科F、G區段徵收區現況。（南市地政局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市政府地政局6日辦理今年首場區段徵收區可建築土地標售，「南科特定區開發區塊FG區段徵收案」及「永康區新段鹽行國中暨附近地區區段徵收案」共釋出10標13筆土地，皆為指標性標案，僅2標封參與投標，標售情況不佳，最終僅有1家公司得標鹽行區徵案的商業區1筆土地，成交金額約1.5億元，溢價率（超出底價）僅0.1%。

地政局長陳淑美表示，近期土地市場受資金管制與交易冷清影響，開發商態度趨於保守，導致這次標售反應冷淡。未來將持續關注市場動態，並適時調整標售策略，協助土地開發推進。

此次標售土地是永康「鹽行國中暨附近區段徵收區」及「南科FG區段徵收區」，皆已開發完成。地政局指出，標售收入將優先償還開發成本及銀行貸款，若有盈餘，將挹注公共建設、回饋市民。

其中，南科FG區所標售的住宅用地位於善化車站附近，鄰近善美大道與南科生活圈核心，具備立即開發條件，地政局呼籲民間開發商持續評估進場機會。至於鹽行國中區段徵收案，則因地處永康交通樞紐，未來仍具投資潛力。

