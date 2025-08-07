晴時多雲

全家超商上半年每股賺3.45元 福比麵包2廠年底稼動

2025/08/07 10:36

全家便利商店公布上半年合併營收527.2億元，年增3.33％，每股盈餘3.45元，較去年同期增加0.29元。（全家提供）全家便利商店公布上半年合併營收527.2億元，年增3.33％，每股盈餘3.45元，較去年同期增加0.29元。（全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家便利商店公布上半年合併營收527.2億元，年增3.33％，稅後淨利7.69億元，年增9.18%，每股盈餘3.45元，較去年同期增加0.29元。

全家表示，上半年主要受惠便利商店本業穩健，既存店日均銷售成長，持續拓點，截至6月底全台總店數達4378店，淨增62家。

鮮食差異化穩定扮演成長引擎，尤其茶金市場、名店聯名開發、明星品類本質精進3策略，推升營收占比穩定達3成以上。「Let’s Tea」以「原茶、奶茶、果茶、現煮茗茶」4大產品線，推陳出新燕麥奶茶、無糖茶等趨勢新品，導入便利外帶飲用的封膜機突破全台4000間，業績年增2成5。

名店聯名開發策略，帶動新型態熟食區與冷藏三明治品類成長，其中又以韓式炸雞bb.q CHICKEN及早餐電商品牌「沈早俱樂部」合作成效顯著。明星品類金飯糰、uno pasta、minimore持續進行品質構改再升級，亦反映在業績攀升上。

轉投資獲利成長挹注主要來自支援本業的福比麵包、晉欣食品、屏榮食品，及上櫃子公司全家國際餐飲旗下4品牌總店數達74家，營收獲利皆創同期新高，帶動整體集團獲利向上。

展望第下半年，福比麵包2廠計畫如期進行中，預計於年底稼動，第3季進入便利商店傳統旺季，高溫、暑假、節慶、連假商機都將挹注營收，泛鮮食、APP亦將對應消費者健康需求推出相應商品服務，皆可望點燃下半年業績成長動能。

