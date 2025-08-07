鬼月推案死氣沈沈 北台新案創8年新低

今年鬼月預估新推建案量僅569.7億元、年減幅達61.5%。（住展雜誌提供）

〔記者徐義平／台北報導〕鬼月將至，北台灣推新案態度顯得死氣沈沈。根據新案市調機構彙整，今年鬼月預估新推建案量僅569.7億元、年減幅達61.5%，不但少見沒有突破1千億元，更8年來鬼月推案量新低。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，今年鬼月沒有一個總銷百億元以上的新案，不過，北市南松山、桃園市小檜溪仍各有1個總銷80億元的新案問世。

另外，新竹市香山區也有1個總銷達50億元的新案登場的，至於，其它新推建案，單一案總銷多在30億元以下，已推案規模以及整體推案量來看，今年鬼月推新案的情形顯得死氣沉沉。此外，今年鬼月看不到有新成屋建案問世，除與鬼月入住忌諱有關外，最大原因是房貸限縮的麻煩問題。

陳炳辰指出，當前房市冷氣團侵襲，關稅、貨幣狀況又造成台灣總體經濟震盪，不利資金匯聚，新案推行上若非規劃已久不得不推的大案，大多都以拖待變，抑或是等待重要房市檔期才推出。

面對即將到來的928房市大檔期，碰上9月底央行最新理監事會議結果，限貸令是否稍微鬆綁，以及房貸排隊潮是否緩解，都將影響指標案推案時程。

