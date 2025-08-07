晴時多雲

日本設備大廠TEL認了！聲明指1名前員工涉台積電洩密案

2025/08/07 10:33

日本設備大廠TEL認了，聲明指1名前員工涉台積電洩密案。（業者提供） 日本設備大廠TEL認了，聲明指1名前員工涉台積電洩密案。（業者提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕台積電2奈米洩密事件傳得沸沸揚揚，日本設備大廠TEL今（7）日終於發聲承認了！TEL聲明指出，集團子公司東京威力科創（Tokyo Electron Taiwan） 1名前員工，經確認涉及台灣司法機關於2025年8月5日公布的事件。經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。

TEL表示，公司以遵守法令及倫理基準視為最重要的經營方針，絕不容許任何違反上述準則的行為。對於涉案的台灣子公司前員工，公司已採取解僱處分，並全面配合台灣司法當局調查。

TEL指出，經公司內部調查，截至目前未發現相關機密資訊外洩。此外，基於此案已經進入司法程序，現階段將無法提供更多資訊，感謝各界理解。

高檢署前天指出，台積電察覺資訊異狀並進行內部調查，發現吳姓等2名在職工程師（目前已被開除）、陳姓前員工共6人，聯手非法取得國家核心關鍵技術營業秘密，隨即提出告訴，由智慧財產檢察分署偵辦。高檢署智財分署檢察官為調查相關證人及蒐集必要證據，7月25日至28日間，陸續指揮調查局新竹市調查站、資訊安全工作站及北部機動工作站調查官進行偵辦。傳喚、拘提涉案的陳姓前工程師等6人及搜索住居所。

檢察官調查後認為，陳男等3名工程師違反國家安全法第3條第1項第2款「知悉或持有國家核心關鍵技術之營業秘密，未經授權或逾越授權範圍而重製、使用或洩漏該營業秘密給外國機構」，嫌疑重大，訊後向慧財產及商業法院聲請羈押禁見均獲准。

