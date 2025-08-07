晴時多雲

瑞士總統赴美談判關稅無功而返 瑞士股市下跌

2025/08/07 10:57

瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter，圖右）和瑞士經濟部長帕默蘭（Guy Parmelin，圖左）在美國華盛頓特區美國國務院會晤後離開。（彭博）瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter，圖右）和瑞士經濟部長帕默蘭（Guy Parmelin，圖左）在美國華盛頓特區美國國務院會晤後離開。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞士總統凱勒蘇特（Karin Keller-Sutter）週二（5日）緊急率團赴華府，試圖在最後一刻爭取暫緩實施對瑞士商品課徵高額新關稅，但最終未能與美方達成任何減稅協議，凱勒蘇特已於美東時間週三（6日）傍晚啟程返回瑞士。受上述利空消息衝擊，瑞士股市週三（6日）下跌逾1.1%。

綜合媒體報導，美國總統川普7月31日晚間簽署的行政命令，宣布將對來自瑞士的進口商品課徵39%的關稅，這比川普今年4月首次對瑞士提出的31%關稅還要來的高，也使瑞士成為所有已開發國家中面對美國最高關稅的國家，關稅將於8月7日生效。

瑞士總統凱勒蘇特5日緊急率團赴華府，試圖在關稅談判截止日前爭取暫緩實施對瑞士商品課徵高額新關稅。

據知情人士消息，凱勒蘇特曾向美方提出新方案，試圖爭取談判突破，但她並未獲安排與美國總統川普會面，美方也未釋出任何讓步意向。凱勒蘇特在離開美國前，未能為瑞士爭取到更好的協議。

受上述利空消息衝擊，瑞士股市週三（6日）盤中一。度重挫1.17%，最低觸及11719.32點，最終收在11755.32點，跌幅0.87%。

