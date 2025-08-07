和大重回成長軌道 7月營收創3個月來新高

汽車傳動系統製造廠和大（1536）自結7月合併營收為4.01億元，創3個月來營收高點。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕汽車傳動系統製造廠和大（1536）自結7月合併營收為4.01億元，月增13.5%，創3個月來營收高點；累計1~7月合併營收為27.67億元。

和大表示，隨著美國關稅稅率明朗，客戶逐漸恢復拉貨，預期公司營收將擺脫近期谷底局勢，重回成長軌道，公司已與客戶達成關稅協議，由客戶全額吸收關稅支出，對公司財務獲利無影響。

和大與高鋒公司轉投資成立轉投資和大芯科技，結合和大的系統整合和高鋒的設備組裝能力，瞄準CoWoS先進封裝中後段檢測市場，目前已成功開發第一代半導體封裝測試檢測分選機原型機。

即將參加9月台北國際半導體展，正式發表新產品與新技術，展示公司嶄新的研發實績，積極搶攻封裝測試設備3000億以上之市場，發展集團另一個利基產品，預計2026年第2季開始量產出貨。

另外和大亦積極開發機器人關節型自動手臂高精度減速零組件，為AI機器人設備打造核心關鍵零組件，建構完整台灣工業機器人產業供應鏈，目前已接洽3家國內外機器人設計案，其中A公司及K公司已開始試樣，T公司報價中，預計2026年可開始量產出貨，展望2026年營運可望迎來爆發成長。

展望下半年營運，因受惠新增2家電動車客戶（N公司與D公司）急單增量需求，美國貿易關稅明朗及客戶恢復追加拉貨等因素，預期下半年營運將會優於上半年。

