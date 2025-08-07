焦點股》智邦︰半導體關稅疑慮消除 股價創高

智邦今日股價創高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）在半導體關稅疑慮消除、台股大漲帶動，再加上今日將公布第二季財報，股價開高震盪，早盤一度攻高到945元，再創新歷史高價，截至10:05分，股價暫報945元，上漲44元，漲幅4.88%，成交量逾2900張。

美國總統川普提前宣布將課輸美半導體100%關稅，同時提到已經承諾要在美國設廠，或是正處於在美國設廠的過程中，就不會被課徵關稅。在半導體關稅利空出盡下，帶動台股今日大漲。

請繼續往下閱讀...

智邦今日將召開董事會通過上半年財報。智邦第2季營收606.03億元，季增41.76%，第1季每股稅後盈餘9.17元。

智邦在AI加速卡、400G出貨暢旺，以及800G出貨加溫下，7月營收229.9億元，較6月歷史新高245.4億元月減6.3%，年增163.39%，不僅創歷史單月次高，更連2個月站上200億元。累計1-7月營收1263.46億元，年增143.03%。

市場法人表示，智邦在6月季底客戶拉貨後，7月營收仍站上200億元，第3季營收不排除有雙位數成長。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法