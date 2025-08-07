晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

焦點股》智邦︰半導體關稅疑慮消除 股價創高

2025/08/07 10:13

智邦今日股價創高。（記者王憶紅攝）智邦今日股價創高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通廠智邦（2345）在半導體關稅疑慮消除、台股大漲帶動，再加上今日將公布第二季財報，股價開高震盪，早盤一度攻高到945元，再創新歷史高價，截至10:05分，股價暫報945元，上漲44元，漲幅4.88%，成交量逾2900張。

美國總統川普提前宣布將課輸美半導體100%關稅，同時提到已經承諾要在美國設廠，或是正處於在美國設廠的過程中，就不會被課徵關稅。在半導體關稅利空出盡下，帶動台股今日大漲。

智邦今日將召開董事會通過上半年財報。智邦第2季營收606.03億元，季增41.76%，第1季每股稅後盈餘9.17元。

智邦在AI加速卡、400G出貨暢旺，以及800G出貨加溫下，7月營收229.9億元，較6月歷史新高245.4億元月減6.3%，年增163.39%，不僅創歷史單月次高，更連2個月站上200億元。累計1-7月營收1263.46億元，年增143.03%。

市場法人表示，智邦在6月季底客戶拉貨後，7月營收仍站上200億元，第3季營收不排除有雙位數成長。

link

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財