川普預告可能任命「臨時」理事 填補Fed理事會空缺

2025/08/07 12:30

美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）美國總統川普（Donald Trump）。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）表示，他可能會在未來幾天內提名1名「臨時」理事，來填補美國聯準會（Fed）理事會即將出現空缺的席位，並不會利用這1名理事缺口直接選出在明年接替主席的人選。

《彭博》報導，任期預定於明年1月結束的聯準會理事庫格勒（Adriana Kugler）上週意外宣佈，將提前於8月8日卸任，這給了川普一個選擇，可以提前安排1人完成庫格勒剩餘的任期，並在這段期間內繼續考慮主席人選。

川普週三（6日）在白宮表示，他可能會先任命臨時理事，之後才會任命正式的人選。而這名臨時理事預計會在未來2、3天內公佈。

在現任主席鮑爾（Jerome Powell）明年5月任期屆滿之前，川普無法確定是否會有別的機會任命理事。雖然Fed主席通常會在卸任的同時退出理事會，但他也可以選擇繼續留任，不給川普再次任命理事的機會。鮑爾的理事任期預計到2028年，但他拒絕透露具體計劃。

川普顧問先前就已建議總統先提名短期候選人，以完成庫格勒即將在1月到期的任期。這種作法將為川普提供數週甚至數個月的時間來面試主席候選人。川普週三也提到，自己傾向採取這一策略。

川普透露，他可能正在考慮3名臨時主席候選人，而他們可能都來自華爾街。川普補充，商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）、財政部長貝森特（Scott Bessent）和副總統范斯（JD Vance）等顧問都參與了這一討論。

另外，川普也重申，他認為2位「凱文」，分別是聯準會前理事凱文．華爾許（Kevin Warsh）和國家經濟委員會（NEC）主任凱文．哈塞特（Kevin Hassett），這兩人會是Fed主席的首選。

