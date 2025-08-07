晴時多雲

台廠3模式與美合作 劉鏡清：關稅與對手立足點一樣

2025/08/07 10:11

國發會主委劉鏡清表示，我半導體業者有3種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美業者合作。（資料照）國發會主委劉鏡清表示，我半導體業者有3種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美業者合作。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普透露，半導體關稅稅率100%，不過只要企業承諾在美設廠，就能立即免稅。對此，國發會主委劉鏡清表示，我半導體業者有3種模式在進行，包括自建廠、併購美廠以及和美業者合作，先前和半導體業者的訪談也發現，多數業者認為，和其他國家承受同樣的半導體稅率，大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

立法院經濟委員會今邀國發會主委劉鏡清就「美國對等關稅底定後，我國經濟未來之景氣情況及產業全球佈局新規劃」進行報告，並備質詢。

劉鏡清在會前受訪時表示，面對即將到來的美國關稅，政府有兩件事在做，一是短期協助，編列特別預算，超過950億元在產業支持和勞動的部分，短期協助業者應急；長期則希望產業變得健康，也有中長期方案，針對新的領域新的動能做強化，讓風險降得更低，競爭力變得更強。政府並藉此推動AI新十大建設，擴大內需，助產業進行轉型。

對於川普表示半導體稅率可能近100%，劉鏡清表示，台灣業者有3種模式在走，除了像台積電自建廠，也有廠商像中美晶透過併購取得德州製造，也都在免稅範圍；也有廠商跟英特爾合作，也可以輸入那個地方。

政府評估下來，去年晶片出口佔70億美元，扣除台積電這些不到60億美元，佔全國出口值約1.12%，影響沒想像得大。

其次，劉鏡清說，跟業者做過多次討論，從競爭力角度來看，台灣半導體受到百分之百的關稅，對手也是受到百分之百，大家是同一個競爭點。訪談下來，大部分半導體業者覺得大家立足點一樣，競爭力沒太大差異。

中小企業的部分，如果是傳統電子供應鏈，多數交貨點都不在海外，政府先用短期的950億元協助降低各方面成本，讓他成本比較有競爭力，中長期會從新產業、新布局轉型上協助業者產生新的競爭力。

劉鏡清強調，台灣在半導體產業上韌性非常強，應該全世界最強；如果第一強者都害怕，其他會更害怕。政府對產業信心很高，前一輪訪談下來，產業對自己信心還是很高，因為競爭力本來就比較強。

