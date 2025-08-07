晴時多雲

川普對巴西關稅剛生效 中國見縫插針：歡迎「親愛的巴西咖啡」

2025/08/07 10:08

在巴西首都巴西利亞附近的一處莊園，工人正在檢查烘焙好的咖啡豆。在美國對巴西加徵關稅後，中國已迅速向巴西咖啡產業擴大開放市場。（路透資料照）在巴西首都巴西利亞附近的一處莊園，工人正在檢查烘焙好的咖啡豆。在美國對巴西加徵關稅後，中國已迅速向巴西咖啡產業擴大開放市場。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）報導，中國駐巴西利亞大使館在社群平台X上分享了一段以其外送巨頭「美團」為主角的影片，並寫道：「橋樑是雙向的：巴西也正憑藉其備受鍾愛的巴西咖啡豆，鞏固在中國的地位。」幾天前，該大使館才剛宣布，已授權183家新的巴西咖啡公司向中國市場出口。

這場貿易爭端的根源，在於川普政府以政治理由對這個南美國家施壓。川普上週簽署的行政命令，指控巴西政府在審判其盟友、前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的過程中，犯下了「嚴重侵犯人權」的行為。

川普更在信中要求巴西「立即」終止對波索納洛的審判，指控現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）對其進行「獵巫」。魯拉則強硬回應，稱巴西司法獨立，總統無權干涉，並強調波索納洛是因試圖組織政變的行為而受審。

分析師向媒體表示，川普的貿易措施可能促使巴西政府，培養與其他夥伴更緊密的關係。巴西是美國最大的咖啡供應國，2024年美國進口的咖啡中，有超過30%來自巴西。

中國外交部發言人郭嘉坤6日順勢表態，稱中巴合作「惠及兩國人民」，並保證中國願在「各個領域深化關係，增添新的戰略維度。」

