焦點股》環球晶︰美國投資設廠 股價跳空漲停

圖為環球晶董事長徐秀蘭。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕川普宣布將對輸往美國半導體課關稅達100％，但在美國生產的則免稅，而矽晶圓大廠環球晶（6488）已在美國投資設廠，利多消息激勵環球晶今日股價跳空漲停，一舉大漲34元，達375元，截至9:52分，成交量超過3千張、漲停委買張數逾4300張。

環球晶早已啟動全球布局，今年5月間才開幕啟用德州新廠（GWA），並有意加碼投資40億美元，新增德州廠第3與第4期擴建工程，但需將等現有廠區獲利、客戶應允合理價位的長約、政府願意協助等條件滿足後，才能決定加碼投資時間表。

環球晶德州新廠是美國暌違20多年來，首度興建最先進的矽晶圓製造生產線。環球晶德州廠區，可投入6期建設，目前已完成1、2期，第1期預估今年產出將逐季貢獻營收，投資額約35億美元。考量關稅，客戶在美國就地供貨的長線需求殷切等因素，環球晶擬計畫再加碼投資40億美元，在美國總投資將達75億美元。

