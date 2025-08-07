晴時多雲

100％半導體關稅「有例外」 專家畫重點曝川普真實目的

2025/08/07 10:27

美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅。（歐新社）美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普美東時間6日（台灣時間8月7日）表示，將對所有輸美晶片、半導體開徵高達100%關稅，對此兩岸資深投資人狄驤表示，市場沒在怕，「川普只是再次提醒大眾半導體廠務跟設備的利多...」。

狄驤今（7）日在其臉書「狄驤的資本主義求生筆記」粉絲專頁上發文稱，川普表示將對半導體徵收高達100%的關稅，但如果有在美國建廠，或是承諾在美國建廠，就不會被徵稅。

狄驤指出，市場沒在怕，基本上沒有什麼波動，川普只是再次提醒大眾半導體廠務跟設備的利多…。

週三川普在宣布政策的同時，也逐一點名承諾在美國投資企業，包括輝達（NVIDIA）承諾5000億美元（約新台幣14兆元）、蘋果（Apple）6000億美元（約新台幣17兆元）、IBM 1500億美元（約新台幣4.4兆元）、日本軟銀（SoftBank）1000億美元（約新台幣2.9兆元）、台積電則是2000億美元（約新台幣5.9兆元）。

不過川普似乎又幫台積電加碼，因先前台積電僅宣布在美國加碼投資金額達1650億美元（約新台幣4.9兆元），涵蓋6座晶圓廠、兩座先進封裝廠與1間研發中心。

