北市7月物價上漲 外食、娛樂消費越來越貴 衣著類走跌

台北市主計處公布7月物價指數。（台北市主計處提供）

〔記者何玉華／台北報導〕台北市主計處公布今年7月物價變動情況，受颱風豪雨影響，加上暑假旅遊旺季，娛樂費用上漲4.83%，消費者物價指數（CPI）較6月及去年同期都上漲，衣著類則下跌；營造工程物價指數（CCI）呈現下跌，但今年1至7月累計平均總指數較上年同期仍上漲0.51%。

7月CPI較上月上漲0.64%：主因蔬菜受颱風豪雨影響、外食費上漲，加上暑期旅遊旺季，娛樂費用上漲影響，只有成衣價格下跌。食物類CPI上漲0.95%，其中蔬菜類上漲13.78%，肉類上漲2.11%、外食費上漲0.54%，但水果價格下跌7.32%。

教養娛樂類上漲2.97%，則是受暑期旅遊旺季，娛樂費用上漲4.83%所致；衣著類、雜項類都因部分業者折扣促銷，呈下跌情況；而交通及通訊類、醫藥保健類及居住類費用較6月上漲，但交通及通訊類因受國際油價下跌7.62%影響，較去年同期下跌1.57%。

