晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

新加坡男竊台積機密稱返鄉任職 實情是投奔中芯子公司

2025/08/07 09:46

竊取台積電機密資料的新加坡籍雷姓男子，離至後頭奔中芯國際子公司中芯北方。（美聯社）竊取台積電機密資料的新加坡籍雷姓男子，離至後頭奔中芯國際子公司中芯北方。（美聯社）

〔記者陳彩玲／台北報導〕新加坡籍雷姓男子，複印台積電製程等機密資料50頁被判刑1年。另遭檢方起訴指，離職前向台積電稱要至新加坡任職，事後竟是到中芯國際公司，懷疑他預謀犯案，將竊取的資料拿到中國使用，涉犯意圖在中國使用而逾越授權範圍重製營業秘密罪。對此，雷男辯稱他是至中芯國際子公司中芯北方任職，擔任生產技術工程中心總監，未涉製程技術研發，法院審理後認為罪證不足，此部分判雷男無罪。

檢方起訴指出，雷男在離職前一個月，大量蒐集、列印台積電內部機密資訊檔案是以備未來使用，從其離職後不久，即前往與台積電具競爭關係的中芯國際公司任職一事，可見雷男在離職前已謀得相應職務，具域外使用的意圖，此部分涉犯營業秘密法意圖在中國使用而逾越授權範圍重製營業秘密罪。

法院審理時，雷男否認犯行，他辯稱2016年1月入選台積電領導人培養計畫，為升職準備而大量閱讀公司各種資料，並非預作未來轉職使用，且同年8月其小孩也於台中就學，可證明當時有打算長期居留在台灣，但後來因家人身體微恙，不願來台就醫，為就近照顧最終提出離職。

雷男表示，當時列印重製台積電機密文件時，並無意圖在中國使用，而其新職是在中芯國際的子公司中芯北方，擔任生產技術工程中心總監，負責改善工廠運營效率，並未涉製程技術研發，且他在中芯北方僅工作8個月，隨即離職轉行從事基金投資工作，並沒有在中國使用他在台積電複印的機密資料；另向法院提供中芯北方薪資單、小孩在台學籍紀錄、家人就診紀錄等資料佐證。

法官審理後認為，雷男和台積電並無競業禁止的約定，且檢方並未證明雷男有參與中芯北方公司或中芯國際公司半導體製程技術，難僅因他離職前曾大量閱覽台積電內部資訊，又稱離職後要至新加坡任職，從而推論他重製台積電機密資料是要拿到中國使用，此部分因罪證不足，獲判無罪。

相關新聞請見：

台積電15A廠資料也遭竊取！新加坡籍先進製程副理判刑1年

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財