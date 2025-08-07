雙率雙贏時刻 首檔非投等債主動式ETF8/26開募

中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF（00981D），預於8月26日起展開募集（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕美國的對等關稅稅率逐一公布，投信業者觀察美國企業的獲利表現，以及Fed將在9月、12月陸續降息，幅度將達2碼，且美元指數達相對低點，預期目前若投入美國債券市場，在「利率」及「匯率」正是雙贏時機。考量非投資等級債企業信評已出現質變，體質轉強、違約率下降，成為相對穩健投資標的，中國信託投信推出全台首檔非投等債主動式ETF（00981D），預於8月26日起展開募集，發行價10元並採月配息機制。讓追求穩定現金流的投資人多一個投資選項。

中國信託投信引用歷史資料指出，過去25年來，過去被稱為「垃圾債」的非投資等級債，屬於企業違約率相對較低的BB級債券占比，已從1999年的33%，上升至2024年的52%，成為非投等債最主要的評級。2009年金融風暴後，市場利率維持相對低檔，有助於企業籌資並提升獲利表現，非投等債企業的利潤率提升、平均違約率也同步下降，凸顯出因整體經濟表現穩健，非投等債可望較公債與投等債取得更高的風險溢酬。

請繼續往下閱讀...

00981D經理人陳昱彰指出，當前美國經濟雖仍面臨高赤字與降息預期交錯的階段，但經濟基本面依然穩健，法人機構多預期未來12個月進入衰退的機率不高。尤其美國在通過「大而美」法案後，預算赤字創下歷史新高，聯準會升息將導致政府支出進一步增加，為免財政惡化，聯準會雖不至於快速降息，但也難轉向升息，顯示目前債券殖利率已進入高原期末端。

其次，目前美元指數位處相對低檔區，投資人此時布局美元計價的00981D，若未來美元回升，可望獲得額外匯兌利益，進而享有提升總報酬率的機會。此外，非投等債因高票息特性，長期持有也可有效緩衝利率波動所帶來的價格風險。

陳昱彰指出，相較於被動追蹤式債券ETF，00981D具備可靈活調整債券存續期間、可調整信用曝險，適時降低非投等債比重、增持公債或投資等級債部位；基金管理團隊可挑選同發行人中票息率較高的個券優化票息率，及00981D可依市況調整部位，較被動追蹤式債券ETF更具彈性等「4大優勢」。

中國信託投信指出，00981D的3大操作策略，包括把握高殖利率時點進場；其次是挖掘「墮落天使」債券的超賣機會，趁債券遭降評、短線超賣狀況出現時加碼優質企業債；並精選同發行人中票息率較佳的債券標的。期望透過靈活操作，把握獲取資本利得的機會。

