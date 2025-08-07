台積電15A廠資料也遭竊取！新加坡籍先進製程副理判刑1年

負責28奈米製程的新加坡籍雷姓男子，被查出離職前3度複印台積電機密資料。（示意圖，路透）

〔記者陳彩玲／台北報導〕台積電傳出2奈米先進製程技術外洩事件，據了解，15A廠資料也曾遭員工竊取。負責28奈米製程的新加坡籍雷姓男子，被查出2016年離職後不到1個月，投奔至中國「中芯國際公司」任職，所幸廠區人事單位機警發現，揪出雷男提出離職前，3度複印機密資料50頁，立即向地檢署遞狀提告，雷男當時遭檢方通緝，直至近年來台才被逮捕歸案，今年5月被依違反營業秘密法判1年徒刑、緩刑3年，須向公庫支付50萬元。

判決指出，雷男於2013年9月，在台積電晶圓15A廠擔任先進製程整合部門副理，負責客戶28奈米製程高效能產品的製程整合工作，明知未公開揭露的技術機密資訊，均為公司的營業秘密，竟於2016年8月提出離職前，利用下班時間，透過公司電腦列印被分級為「Security C」的機密資料，總計50頁，其中客戶產品製程中保護層測試資料6頁、指標資料42頁、製程資料2頁。

雷男雖坦承複印公司機密資料，但其律師主張，雷男在列印這些檔案資料時，有自動留存列印紀錄，供相關部門即時稽核監控，可見台積電早已知情，卻於2017年6月才出告訴，時隔近一年，已逾6個月告訴期。

對此，台積電前企業保全處經理在法院審理時證稱，全案實際源於2017年1月間，15A廠區負責人突告知雷男離職後，至競爭對手「中芯國際公司」任職，立即通知資訊部門提供相關資料，公司經分析、比對電磁紀錄，以及訪談雷男後相關主管後，才確認雷男有重製公司營業秘密行為，隨即於同年6月向新竹地檢署具狀提告。

由於台積電提告時，雷男已至中國工作，檢方因傳訊未到發布通緝，直至近2年，雷男再度來台才被逮捕歸案。智財法院審理後，認定雷男複印的資料為台積電營業秘密，具高度經濟價值，影響台積電在高科技領域的競爭力，所為實不足取，依涉犯營業秘密法第13條之1第1項第2款，知悉營業秘密，逾越授權範圍而重製營業秘密罪，處有期徒刑1年。

智財法院審酌，雷男未有犯罪前科紀錄，偵審中始終坦承重製營業秘密犯行，且有意與告訴人和解，惟台積電未有意願破局，經綜合考量勘認雷男對自身犯行已有反省，宣告緩刑3年，須向公庫支付50萬元。

