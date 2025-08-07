遭川普課徵50％高關稅 印度：極其不幸 將採取行動保護國家利益

美國總統川普週三簽署行政命令，宣布將對印度額外課徵25%關稅，使印度整體關稅上升至50%。（示意圖，路透）

〔財經頻道／綜合報導〕為懲罰印度購買俄油，美國總統川普（Donald Trump）週三（6日）簽署行政命令，宣布將對印度額外課徵25%關稅，使印度整體關稅上升至50%，引發全球供應鏈高度關注。對此，印度做出回應，表示美國選擇對印度加徵關稅「極其不幸」，誓言將採取一切必要行動來維護國家利益。

綜合媒體報導，川普週三表示，由於印度政府「直接或間接自俄羅斯進口石油」，等同資助俄羅斯的戰爭機器，因此簽署行政命令，針對進口至美國的印度商品加徵額外25%關稅，與先前公布的第一波25%合併計算後，總稅率達到50%。新關稅將於21天後生效，而首波25%則自8月7日實施。

報導指出，川普目前對印度的新關稅是美國所有貿易夥伴中最高關稅者，而在川普近幾週升高他對俄國總統普廷入侵烏克蘭的批廷之際，對印度此舉是他利用關稅威脅懲罰那些購買俄國原油國家的最新跡象。

對此，印度外交部今（7日）也做出回應，表示美國選擇對印度加徵關稅「極其不幸」，對印度來說既不公平、也沒道理，理由也站不住腳，尤其很多國家也一樣有向俄羅斯購買石油，為什麼只針對印度？

印度外交部強調，因度向俄羅斯購油是為了照顧印度14億人民的能源需求，這是市場上的正常決定，不是出於政治考量，並重申印度將採取一切必要行動來維護國家利益。

