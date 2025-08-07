晴時多雲

寧可承擔「不孝」罵名！她把失智婆婆送進機構 背後真相讓人鼻酸

2025/08/07 12:43

面對高齡化浪潮，長期照顧已成為家庭財務規劃中不可或缺的一部分。示意圖。（路透）面對高齡化浪潮，長期照顧已成為家庭財務規劃中不可或缺的一部分。示意圖。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對高齡化浪潮，長期照顧已成為家庭財務規劃中不可或缺的一部分。日本一名52歲媳婦田中美咲（化名）和丈夫長期照護罹患失智的82歲婆婆千代子，她存在著「將長輩送進機構是否等於不孝」的心理糾結，多年來的照護讓她身心俱疲，但隨著千代子病情惡化、家庭經濟也逐漸吃緊，美咲實在撐不下去了，這才決定申請特別養護老人之家（特養），如今美咲認為，這是避免家庭崩潰的正確選擇。

日本媒體《THE GOLD ONLINE》報導，在公公過世後，美咲和丈夫接手照顧千代子的重責大任，但千代子病情持續惡化，日夜顛倒的作息也讓家人不勝其擾。為了阻止千代子在半夜突然想外出，美咲不得不一次次奔跑在黑夜的街道上。隨著時間推移，美咲身心逐漸走向極限，有次她因過勞導致身體不適就診時，醫生對她發出警告：「再這樣下去，妳會先倒下。」

美咲表示，雖然丈夫也盡力在工作之餘投入照護，但身為雙薪家庭的他們，最終還是無法負荷。他們向綜合支援中心諮詢後，千代子被認定為「要介護4」等級，該狀況已經是無法靠家人自行支撐日常生活照護需求，需要外部協助或專業機構介入的等級。可是美咲卻很糾結，擔心把婆婆送這類機構，會不會被認為是「不孝」？始終無法下定決心。

在此期間，她們一家也嘗試以居家照護應對照護需求，但費用壓力逐漸浮現。包含居家看護費、日照中心費用、輔具租借等支出，每月開銷動輒數萬日圓，加上婆婆的年金無法支應，家庭經濟也逐漸吃緊。

當美咲終於意識到「真的撐不下去了」的時候，她幸運地等到了特養出現空位，婆婆也順利入住。美咲說：「特養相對價格便宜，但每月還是要負擔約10萬日圓（約2.05萬元新台幣）。不過考量到『再不改變，我們其中一人就會倒下』的情況，已經沒有猶豫的時候了。」

美咲提到，千代子入住機構後，夫妻兩人的生活品質明顯改善，千代子本人在專業人員的照護下，情緒也穩定下來，「我曾因為送她進機構感到罪惡感，，但現在反而能真正以家人的角色與她相處。」

回想過去反覆掙扎於「是否不孝」的心情，美咲坦言：「能在我們倒下前做出這個決定，真的太好了。曾經很害怕被說成不孝，但我現在可以自信地說：這是為了避免家庭崩潰的正確選擇。」

報導認為，過去那種「照顧父母是家庭責任」的觀念，已經不再適用於高齡化社會，家庭照護不僅是體力與精神的消耗，更是一項與家庭經濟狀況直接相關的成本負擔。現今社會真正的「孝順」，也許正是「讓家人保持健康與穩定生活」，而活用老人機構與各項照護資源，絕不等於不孝。照顧者本身的健康與穩定，反而才是現代社會最重要的孝道實踐。

