川普一句話嚇壞市場！國際油價崩至8週新低

2025/08/07 08:49

國際油價週三（6日）下跌約1%。（路透）國際油價週三（6日）下跌約1%。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（6日）下跌約1%，創下8週以來新低，原因是美國總統川普就與莫斯科談判進展的發言，引發了美國是否會對俄羅斯實施新制裁的不確定性。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌81美分，或1.2%，收每桶64.35美元。

布蘭特原油期貨下跌75美分，或1.1%，收每桶66.89美元。

這是2大原油指標期貨連續第5個交易日收低，其中布蘭特原油創下自6月10日以來最低收盤價，紐約期油則創下自6月5日以來最低。

美國總統川普的特使威科夫（Steve Witkoff）週三與俄羅斯總統普廷會面，川普表示取得了「重大進展」，而美方也持續籌備在週五實施次級制裁。

川普曾威脅稱，若俄羅斯未採取行動終止烏克蘭戰爭，美國將對俄羅斯加碼制裁。

川普說：「所有人都同意這場戰爭必須結束，我們將在未來幾天和數週內努力朝這個方向前進。」但他沒有提供更多細節。

