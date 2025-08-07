晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

美對巴西徵50％關稅 魯拉：與川普進行關稅談判毫無意義

2025/08/07 09:42

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（路透）巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國日前宣佈對巴西商品徵收50％關稅，新稅率週三（6日）正式上路，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）受訪時直言，現階段沒有與美國總統川普（Donald Trump）進行談判的餘地，還有可能只會被「羞辱」。

魯拉在官邸接受《路透》採訪時表示，巴西不會宣佈對等關稅，政府也不會放棄內閣級談判，但也提到，他本人並不急於致電白宮。魯拉指出，如果直覺告訴自己川普準備好要談判，自己將會毫不猶豫地撥出電話，但今天的直覺告訴自己，川普現在並不想談，因此魯拉也不打算讓自己丟臉。

巴西是面臨美國最高關稅稅率的國家之一，川普透過新關稅，表達自己對於巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭起訴的不滿，要求巴西停止訴訟。波索納洛在2022年大選落敗後，涉及密謀推翻選舉結果而受到審判。

魯拉表示，美國與巴西的關係現在已跌至200年來的最低點。並稱，正在審理波索納洛案件的巴西最高法院「不在乎川普的言論，也不應該在乎」。魯拉還補充，波索納洛應該再次接受審判，因為他挑起川普的干預，怒批這名右翼前總統是「國家的叛徒」。

魯拉直言，巴西已經原諒美國對1964年政變的干預，但現在這可不是小小的干預，美國總統竟然以為他可以對巴西這樣的主權國家發號施令，這令人無法接受。魯拉強調，自己和川普沒有私人恩怨，兩人可能會在下（9）月聯合國或是11月的聯合國氣候談判上會面。

談到川普不友善的態度，魯拉稱這不是川普第一次這麼對待他國元首了，魯拉表示，川普對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的行為是「羞辱」，這並不正常，他對南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的行為也是羞辱，身為一名總統不該羞辱另一名總統，魯拉強調自己尊重每個人，也要求得到同樣的尊重。

魯拉坦言，內閣團隊現在難以與美國同行展開談判，目前政府正專注於國內政策，以緩解美國關稅帶來的經濟衝擊，同時保持財政責任。魯拉透露，自己計劃致電金磚國家（BRICS）領袖，討論一同應對美國關稅的可能性。除此之外，巴西也正考慮與其他國家一起向世界貿易組織（WTO）提出集體申訴。

被問到針對美國企業的反制措施時，例如對大型科技公司徵收更高的稅，魯拉表示，政府正在研究如何對美企徵收與巴西公司同等的稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財