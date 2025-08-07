美對巴西徵50％關稅 魯拉：與川普進行關稅談判毫無意義

巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國日前宣佈對巴西商品徵收50％關稅，新稅率週三（6日）正式上路，巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）受訪時直言，現階段沒有與美國總統川普（Donald Trump）進行談判的餘地，還有可能只會被「羞辱」。

魯拉在官邸接受《路透》採訪時表示，巴西不會宣佈對等關稅，政府也不會放棄內閣級談判，但也提到，他本人並不急於致電白宮。魯拉指出，如果直覺告訴自己川普準備好要談判，自己將會毫不猶豫地撥出電話，但今天的直覺告訴自己，川普現在並不想談，因此魯拉也不打算讓自己丟臉。

請繼續往下閱讀...

巴西是面臨美國最高關稅稅率的國家之一，川普透過新關稅，表達自己對於巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）遭起訴的不滿，要求巴西停止訴訟。波索納洛在2022年大選落敗後，涉及密謀推翻選舉結果而受到審判。

魯拉表示，美國與巴西的關係現在已跌至200年來的最低點。並稱，正在審理波索納洛案件的巴西最高法院「不在乎川普的言論，也不應該在乎」。魯拉還補充，波索納洛應該再次接受審判，因為他挑起川普的干預，怒批這名右翼前總統是「國家的叛徒」。

魯拉直言，巴西已經原諒美國對1964年政變的干預，但現在這可不是小小的干預，美國總統竟然以為他可以對巴西這樣的主權國家發號施令，這令人無法接受。魯拉強調，自己和川普沒有私人恩怨，兩人可能會在下（9）月聯合國或是11月的聯合國氣候談判上會面。

談到川普不友善的態度，魯拉稱這不是川普第一次這麼對待他國元首了，魯拉表示，川普對於烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）的行為是「羞辱」，這並不正常，他對南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的行為也是羞辱，身為一名總統不該羞辱另一名總統，魯拉強調自己尊重每個人，也要求得到同樣的尊重。

魯拉坦言，內閣團隊現在難以與美國同行展開談判，目前政府正專注於國內政策，以緩解美國關稅帶來的經濟衝擊，同時保持財政責任。魯拉透露，自己計劃致電金磚國家（BRICS）領袖，討論一同應對美國關稅的可能性。除此之外，巴西也正考慮與其他國家一起向世界貿易組織（WTO）提出集體申訴。

被問到針對美國企業的反制措施時，例如對大型科技公司徵收更高的稅，魯拉表示，政府正在研究如何對美企徵收與巴西公司同等的稅。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法