爆冷門！美國10年期公債「需求慘淡」 殖利率急升

美國最新10年期公債拍賣結果顯示需求不如預期。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國最新公債拍賣結果顯示需求不如預期，10年期新債券拍賣的最終得標利率為4.255%，比拍賣截止前市場報價高出約1.1個基點，引發市場對近期債券漲勢是否可持續的疑慮，導致10年期美國公債殖利率小幅走高，升至約4.24%，上漲約3個基點。

《彭博》週三（6日）報導，儘管殖利率在拍賣結果公布後出現反彈，但仍低於約90分鐘前一波不明原因所引發的快速飆升高點，當時殖利率一度觸及4.28%，隨後迅速回落。

請繼續往下閱讀...

DWS美洲區固定收益部主管卡特蘭波（George Catrambone）表示：「目前尚不清楚究竟是什麼引發那波上漲，但這可能讓部分市場投資人在拍賣前轉趨保守。如果有投資人預期會有大量空頭進場，就會更保守出價，這也或許能解釋今天需求為何不振。」

此次10年期新券的得標利率為4.255%，高於拍賣截止前市場預估的4.244%，產生約1.1個基點的「尾差」（tail），顯示最終需求未能達到預期水準。這是自去年10年期公債拍賣出現逾3個基點尾差以來的最大尾差紀錄。

不過，由於尾差的存在，這批新發行債券的票面利率將定為4.25%，高於若拍賣利率低於4.25%時原本可能設定的4.125%，這提高了對投資人的吸引力。

即便如此，本次得標利率仍為去年12月以來10年期公債最低水準，反映近期市場殖利率已逼近今年以來的低點區間。這一走勢主要受到市場對聯準會（Fed）即將降息的預期推動。特別是在上週五（1日）公布的7月就業數據低於預期，且前2個月的數據被下修後，市場信心進一步轉向。

與聯準會利率決議掛鉤的利率交換合約目前顯示，截至今年底，市場預期聯準會將降息近60個基點，且9月會議上降息的機率接近85%。

值得注意的是，儘管10年期公債殖利率在今年4月初曾短暫逼近3.85%的低點，但美國公債拍賣是按月固定排程進行，不會根據市場期間利率波動進行調整。

本週的美債拍賣將於週四（7日）結束，屆時將發行250億美元的30年期新券，市場預期其得標利率可能創下3月以來的最低水準。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法