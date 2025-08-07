幾乎免費！OpenAI以1美元價格提供美國聯邦政府使用ChatGPT

OpenAI以1美元價格向美國聯邦政府提供ChatGPT。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕OpenAI以1美元的價格，向政府提供ChatGPT，OpenAI週三宣佈，將在明年以1美元的價格，向美國聯邦機構提供其ChatGPT Enterprise產品，使其技術「基本上免費」提供給聯邦行政部門的員工。

CNBC報導，近幾個月來，OpenAI一直致力於加深與立法者和監管機構的聯繫，並將於明年初在華盛頓特區開設第1家辦事處。

請繼續往下閱讀...

OpenAI表示，參與機構將透過ChatGPT Enterprise存取其前沿模型，並且還將在額外60天內，提供進階語音模式等功能的存取權限。

OpenAI已與美國總務管理局合作啟動該計劃。

OpenAI在1篇部落格文章中表示，幫助政府更好地工作，使服務更快、更簡單、更可靠，是讓人工智慧的好處，惠及每個人的關鍵途徑。

今年6月，OpenAI推出了1項名為「OpenAI for Government」的新產品，並表示已獲得美國國防部高達2億美元（約新台幣60億元）的合約。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法