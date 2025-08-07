川普50％關稅重錘！印度經濟衝擊1次看

川普50%關稅重錘，外媒報導，由於印度只有20%的商品出口到美國，預估對印度的經濟衝擊約數10億美元。（資料照）

〔財經頻道／綜合報導〕不滿印度向俄羅斯買石油，美國總統川普宣佈對印度關稅提高到50%，外媒報導，由於印度只有20%的商品出口到美國，預估對印度的經濟衝擊約數10億美元，而寶石和珠寶、服裝、紡織品和化學品等產業，受傷較重。

CNBC報導，由於印度貿易壁壘較高，川普先前曾對印度商品徵收25%的關稅，週三再次宣佈對印度商品額外加徵25%關稅，根據該命令，新關稅將於21天內生效，而先前宣佈的關稅將於週四生效。

根據該命令，新關稅將於 21 天內生效，而先前宣布的關稅將於週四生效。

Annex Wealth Management首席經濟學家雅各森（Brian Jacobsen）對印度進口產品額外徵收 25% 的關稅，其像徵意義可能大於實質意義。表示，對印度進口產品額外徵收25%的關稅，其像徵意義可能大於實質意義，該關稅在21天內不會生效。這為提供1個過渡期提供了相當寬廣的窗口。”

經濟學家曾預測，由於印度的全球貿易多元化，先前宣佈的進口關稅可能會對印度的經濟成長產生「輕微的負面影響」。

印度只有約20%的商品出口銷往美國，佔GDP的2%，但某些產業受到的影響尤其嚴重。瑞銀估計，價值80億美元（約新台幣2400億元）的出口產品最容易受到影響，其中包括寶石和珠寶、服裝、紡織品和化學品。

至於印度股票投資者將部分免受關稅的影響，Rajat Agarwal為首的法國興業銀行股票策略師表示，印度基準指數Nifty 50對美國的直接曝險約為9%，其中大部分集中在IT服務領域，然而，IT服務並不屬於現行商品關稅的目標。

不過，關稅對股票的影響主要透過印度盧比貶值，和貨幣波動性上升體現出來，這在短期內對外國資本流動造成了壓力。

同樣，分析師指出，印度向美國出口大量藥品，這些藥品也可能不受關稅影響。

印度也向美國出口鋼鐵和鋁，但這些商品的貿易需要透過單獨的行政命令來徵稅。

同樣，半導體及其衍生電子產品也免徵互惠關稅。蘋果在印度擁有大規模製造業務，預計基本上不會受到關稅的影響。

