晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普祭100％晶片關稅 ! 輝達等晶片股反應平淡 外媒曝「1原因」

2025/08/07 10:00

輝達和美國其他晶片股對川普的最新晶片關稅威脅反應平淡。（路透資料照）輝達和美國其他晶片股對川普的最新晶片關稅威脅反應平淡。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅稱，如果半導體產業不在美國生產，他將對其徵收100%晶片關稅，美國半導體類股對這番話幾乎無動於衷，包括輝達（Nvidia）在內的多家重量級公司股價僅小幅波動；市場對此解讀，這是「TACO」貿易的最新一期嗎？

《Marketwatch》指出，川普再度針對晶片產業開砲，並拋出這項「重稅警告」，但言語相當模糊。他僅說「會對晶片與半導體課大約100%的關稅」，卻未說明具體的生效時間或細節。不過，他也補充，若企業有在美國「建廠」，就可獲得豁免。

簡單來說，「即使你還沒真正開始大量生產，只要你有在美國建設，就不會被課稅。」

文中指出，市場之所以不太在意川普的重話，也可能是因為投資人對他這類發言已有心理準備。華爾街有個說法叫「TACO trade」，意即「Trump Always Chickens Out」（川普總是最後退縮），意思是川普雖然常放狠話，但往往不會真正落實。

與川普同台的是蘋果執行長庫克（Tim Cook）。他當天宣布，蘋果將再投資1000億美元（約新台幣2.98兆元）於美國，為原本已承諾的5000億美元（約新台幣14.9兆元）投資額再添一筆；其中，在肯塔基州Corning工廠投入25億美元（約新台幣747億元），生產iPhone與Apple Watch的玻璃面板。

報導指出，蘋果宣布啟動所謂的「美國製造計畫」（American Manufacturing Program），將攜手康寧（Corning）、矽光子供應商Coherent Corp.、環球晶（6488）、應用材料（Applied Materials）、德州儀器（Texas Instruments）、三星電子（Samsung Electronics）、格羅方德（GlobalFoundries）、艾克爾（Amkor）及博通（Broadcom），共同強化美國供應鏈。

《Marketwatch》報導，川普大力稱讚蘋果的投資計畫，當作「iPhone美國製造」的里程碑，但Wedbush分析師Daniel Ives卻認為，「在我們看來，美國生產iPhone仍是不切實際的幻想，因為成本結構與亞洲／印度相比不具競爭性」。

值得注意的是，輝達早在今年4月就宣布，未來4年將在美國投入500億美元建設AI基礎設施，包括AI超級電腦。儘管該公司許多產品仍在海外生產，但這項承諾可能為其在川普眼中加分，也讓投資人預期其他大型晶片公司將跟進提出本土化承諾。

據報導，美國晶片股對於川普宣布100%晶片關稅反應平淡，輝達（NVDA）盤後上漲0.65%，AMD（-6.42%）、博通（+2.98%）、Marvell（-1.71%）與高通（-0.59%）則漲跌互見。至於其他美國本土生產據點較多的公司，如德儀（Texas Instruments）與格羅方德（GlobalFoundries）分別上漲約3%與6%；英特爾（Intel）盤後股價上漲約1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財