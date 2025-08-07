川普祭100％晶片關稅 ! 輝達等晶片股反應平淡 外媒曝「1原因」

輝達和美國其他晶片股對川普的最新晶片關稅威脅反應平淡。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普威脅稱，如果半導體產業不在美國生產，他將對其徵收100%晶片關稅，美國半導體類股對這番話幾乎無動於衷，包括輝達（Nvidia）在內的多家重量級公司股價僅小幅波動；市場對此解讀，這是「TACO」貿易的最新一期嗎？

《Marketwatch》指出，川普再度針對晶片產業開砲，並拋出這項「重稅警告」，但言語相當模糊。他僅說「會對晶片與半導體課大約100%的關稅」，卻未說明具體的生效時間或細節。不過，他也補充，若企業有在美國「建廠」，就可獲得豁免。

請繼續往下閱讀...

簡單來說，「即使你還沒真正開始大量生產，只要你有在美國建設，就不會被課稅。」

文中指出，市場之所以不太在意川普的重話，也可能是因為投資人對他這類發言已有心理準備。華爾街有個說法叫「TACO trade」，意即「Trump Always Chickens Out」（川普總是最後退縮），意思是川普雖然常放狠話，但往往不會真正落實。

與川普同台的是蘋果執行長庫克（Tim Cook）。他當天宣布，蘋果將再投資1000億美元（約新台幣2.98兆元）於美國，為原本已承諾的5000億美元（約新台幣14.9兆元）投資額再添一筆；其中，在肯塔基州Corning工廠投入25億美元（約新台幣747億元），生產iPhone與Apple Watch的玻璃面板。

報導指出，蘋果宣布啟動所謂的「美國製造計畫」（American Manufacturing Program），將攜手康寧（Corning）、矽光子供應商Coherent Corp.、環球晶（6488）、應用材料（Applied Materials）、德州儀器（Texas Instruments）、三星電子（Samsung Electronics）、格羅方德（GlobalFoundries）、艾克爾（Amkor）及博通（Broadcom），共同強化美國供應鏈。

《Marketwatch》報導，川普大力稱讚蘋果的投資計畫，當作「iPhone美國製造」的里程碑，但Wedbush分析師Daniel Ives卻認為，「在我們看來，美國生產iPhone仍是不切實際的幻想，因為成本結構與亞洲／印度相比不具競爭性」。

值得注意的是，輝達早在今年4月就宣布，未來4年將在美國投入500億美元建設AI基礎設施，包括AI超級電腦。儘管該公司許多產品仍在海外生產，但這項承諾可能為其在川普眼中加分，也讓投資人預期其他大型晶片公司將跟進提出本土化承諾。

據報導，美國晶片股對於川普宣布100%晶片關稅反應平淡，輝達（NVDA）盤後上漲0.65%，AMD（-6.42%）、博通（+2.98%）、Marvell（-1.71%）與高通（-0.59%）則漲跌互見。至於其他美國本土生產據點較多的公司，如德儀（Texas Instruments）與格羅方德（GlobalFoundries）分別上漲約3%與6%；英特爾（Intel）盤後股價上漲約1%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法