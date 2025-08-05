惠譽調降英特爾信評 僅高垃圾評等2級

惠譽以需求挑戰為由調降英特爾信評。（路透）

〔編譯魏國金／台北報導〕路透報導，評級機構惠譽（Fitch）5日下調美國晶片製造大廠英特爾的信用評等一級，從BBB+降至BBB，距垃圾評等地位僅高2級，同時給與英特爾的展望為負面。

在此次降級之前，惠譽評估英特爾在維持其產品的需求上面臨越來越大挑戰。惠譽指出，來自同業，比如荷蘭對手恩智浦、博通和超微等的競爭日趨激烈。

請繼續往下閱讀...

惠譽4日報告說，「英特爾的信用指標仍然疲軟，需要更強勁的終端市場、成功的產品升級，以及未來12至14個月削減淨債務」，如此才能恢復其近期的評等。

惠譽補充說，儘管英特爾的市場地位優於其他類似評級的同業，但其財務結構相對較弱，並面臨「更高的執行風險」。

惠譽指出，英特爾仍在個人電腦與傳統伺服器上佔有強勢的市場地位，然而該公司在個人電腦方面，面對高通與超微越來越激烈的競爭。英特爾必須增加個人電腦的出貨量，同時也降低其資產負債表債務，以恢復先前的評等。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法