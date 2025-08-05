8月5檔長天期投等債ETF除息 00982B殖利率衝破6.1％

8月有5檔長天期投資等級債券ETF除息。（記者吳欣恬翻攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國7月非農就業數據意外疲軟，市場對聯準會降息預期迅速升溫，為債券市場迎來絕佳的布局時點。法人指出，對於尋求穩健收益的投資人而言，8月除息的長天期投資等級債ETF，無疑是當前市場中最值得關注的投資標的，提供一個在降息預期下，提前鎖定高品質、高收益率的絕佳機會。

根據最新公告，富蘭克林華美投信旗下的FT投資等級債20+（00982B）以高達6.10%的年化殖利率拔得頭籌，每單位將配發0.048元。緊追在後的是群益ESG投等債20+（00737B），年化殖利率達6.06%，兩者穩坐「6%俱樂部」。

請繼續往下閱讀...

除此之外，市場上亦有多檔優質標的可供選擇，例如永豐ESG銀行債15+（00958B）及台新美A公司債20+（00942B），年化殖利率也分別達到5.57%及5.26%，顯示整體投資級債券板塊具備強勁的收益吸引力。

00982B基金經理人洪慧珊分析，當前美國就業市場數據已透露出結構性隱憂，失業率攀升至4.2%，強化了Fed降息的理由。她認為，一旦降息循環正式啟動，債券價格將迎來上漲空間，因此建議投資人應提前布局。像是00982B這類型的ETF，嚴選高品質的投資級債券，並透過分散布局於10個已開發國家、17個產業及上百家優質發行公司，能有效降低單一標的的風險，是追求穩健收益的理想工具。

投信法人指出，8月份為投資人提供了布局債市的黃金時機。在股市高檔震盪之際，將資金適度佈局高品質、高息收的長天期投資級債ETF，不僅能掌握穩定的現金流，更能有效分散風險。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法