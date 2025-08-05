劍指中國！美擬用「美墨加協定」級嚴規 定義產地

美國總統川普7月31日在白宮羅斯福廳舉行的行政命令簽署儀式上，展示已簽署的行政命令。（歐新社）

高佳菁／核稿編輯

〔編譯陳成良／綜合報導〕在美國宣布將對「轉運商品」加徵40%關稅後，川普政府正準備在數週內推出更嚴格的「原產地規則」。儘管新規適用於所有國家，但《紐約時報》分析指出，其真實目標直指中國，預計將對試圖「洗產地」規避關稅的中企與全球供應鏈產生深遠影響。

自川普關稅戰以來，大量中企透過在第三國進行最終組裝，將產品「洗」成非中國製造以規避關稅，而「原產地規則」正是為了精準界定並打擊此類行為。前美國貿易談判代表奧爾森（Stephen Olson）表示：「這些貿易條款是明顯意在遏制中國的嘗試，中國會這樣看待它們。」

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曾任職於歐巴馬政府的專家布塞特瑟（Brad Setser）表示，制定能有效界定「中國產品」的原產地規則，可能是川普關稅措施中，影響最長遠的變革。其嚴格程度可能比照《美墨加協定》，該協定要求汽車需有高達75%的北美零部件才能享受免稅。

然而，部分專家對此持保留態度。他們認為，在川普與中國領導人習近平可能於秋季舉行峰會的背景下，華盛頓未必會制定過於嚴苛的規則。新加坡經濟學家基肖爾（Priyanka Kishore）分析，中國先前曾暫停出口稀土磁鐵，已展現其強大的貿易槓桿能力，這已讓川普政府意識到談判桌的另一邊是一個強大的對手。

這種政策上的搖擺不定，已讓積極與美國簽訂新協議的東南亞國家感到不安。馬來西亞副貿易部長劉鎮東便坦言：「人人都可以有雄心壯志，但當雄心遇到實際操作，我們只能拭目以待。」

與此同時，許多東南亞國家也在研究打擊本國境內僅作轉運的中國企業。但分析師質疑，美國海關是否有足夠能力，來有效識別經過多重轉手與輕度加工的貨物，其最終真實產地。

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