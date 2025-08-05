OCP亞太高峰會登場，村田首度發表AI資料中心電源管理解決方案。（業者提供）〔記者張慧雯／台北報導〕2025開放運算計畫亞太高峰會（OCP APAC Summit）今日於南港展覽館登場，全球被動電子元件供應商龍頭村田製作所（Murata Manufacturing）也來台參展，首度發表一系列專為 AI 資料中心打造的電源管理解決方案。

村田表示，全新的電源管理解決方案中涵蓋集中式電源系統（Power shelf）與板端電源模組（DC-DC Converter），具備高功率密度、模組化配置與機架架構彈性等特性，能對應多種伺服器設計與終端規格（如 OCP、NVIDIA MGX）；村田將以高度靈活的電源模組策略，精準回應 AI 算力驅動下所需的大電流供應挑戰，加速資料中心部署效率與精進空間利用。

此外，村田也同步展出多項應用於資料中心的光通訊與小型化電感解決方案，因應AI時代下資料傳輸速度與密度同步提升之際，帶來的訊號品質與電磁干擾管理挑戰。

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村田指出，在高速通訊架構中，傳統磁珠與電感元件容易造成額外壓降與高頻損耗，為此，村田製作所推出大電流鐵氧體磁珠、光收發器專用電感與 Datacenter Optical Switch LC 濾波電感，分別具備低 DCR 與抗飽和、高頻支援、大電流與小型化特性，除可有效穩定 PCIe Gen6 等高速訊號品質，體積更僅約為市場同級品的一半；該系列解決方案自推出以來業績已達成120%至140%年成長率，並廣泛應用於 AI 伺服器、光通訊模組與交換器等領域，成為高功率密度應用中不可或缺的關鍵元件基礎。

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