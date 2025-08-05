台中3寶爸花1600元包牌 這樣選號中威力彩17.53億

今年6月26日威力彩頭獎在台中開出，中獎人花1600元包牌中17.53億元。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕今年6月26日在台中開出的威力彩頭獎17.38億元，中獎人是年約40歲的男性，他先花800元以電腦選號包牌第二區後，挑其中2個順眼的號碼再花800元包牌，結果部分自選的第二組包牌中了1注頭獎及7注2獎共17.53億元，中獎人與父親一起現身領獎，捐款3000萬元做公益，並包了16.8萬元紅包給投注站。

台灣彩券公司總經理謝志宏表示，中獎人先花800元包牌，第一組包牌為電選第二區包牌，他看了第一組號碼後挑了其中順眼的2個號碼，再花800元包牌，共花1600元，結果第二組中了1注頭獎及7注2獎共17.53億元。中獎人從事製造業，已婚育有3名小孩，他跟父親感情很好，所以跟70多歲的爸爸一起來領獎。

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謝志宏表示，這對父子耳垂都比較大，父親說兒子從小到大偏財運好，最近參加摸彩也中大獎，這次他用台彩APP對獎發現中獎金額超過5萬元，趕快對中獎號碼，發現中了頭獎後2天睡不覺，用夾鏈袋封好彩券後放在皮夾裡。他中獎後第一個打電話給爸爸，爸爸不相信以為詐騙，他隔幾天再打電話，並親自拿彩券給爸爸看，爸爸才相信中了頭獎。

謝志宏轉述，這對父子來領獎時，兒子想要買美債，爸爸則建議買金融股，兩人還要思考如何進行短中長期分配；另，中獎人打算買房，並捐款3000萬元給中國信託慈善基金會代為做公益，也包了16.8萬元給彩券行。

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