焦點股》亞光：H1獲利年增82％ 法說會前漲不停

亞光上半年每股稅後盈餘3.65元。圖為董事長賴以仁。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕光學大廠亞光（3019）因上半年獲利跳增，加上明日將迎來法說會，市場看好其未來發展，近期股價連日飛漲，今日股價再次跳空開高，最高漲逾7%，近11時10分，亞光股價上漲7元或4.64%，暫報158元，成交量5.7萬張，引領光學族群勁揚。

亞光第2季稅後淨利7.99億元，季增262%、年增79%，每股稅後盈餘（EPS）2.86元，上半年稅後淨利10.19億元、年增83%，每股稅後盈餘3.65元，獲利表現亮眼。該公司指出，因應總經變數，菲律賓新廠將加速推進，並持續與國際大廠LGIT合作，拓展車載及高階智慧型手機鏡頭市場。

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昨日外資買超亞光4535張、為連4買，投信買超236張、自營商買超174張，三大法人合計買超4945張；不過，昨日亞光的當沖熱度大增，成交量達2.6萬張、佔比50%，投資人宜留意後續股價波動。

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