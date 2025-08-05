焦點股》巨有：接案數量大增！股價急拉漲停

巨有接案數量大增，今日亮燈漲停。（取自官網）

〔記者卓怡君／台北報導〕ASIC設計服務公司巨有科技（8227）下半年展望樂觀，該公司接案數量已大幅超越去年全年，巨有表示，雖然大環境仍有美國關稅及新台幣匯兌波動等不確定因素，但客戶委託設計（NRE）專案接單持續增加、客戶端量產（MP）需求逐步回溫，且公司積極布局及承接高階製程專案，樂觀迎接AI邊緣運算商機，下半年營運可望持續保持成長動能。

巨有今日股價獲得買盤積極搶進，10點不到就直奔漲停，但數度打開，截至10:23分，巨有股價亮燈漲停，漲停價169元、成交量逾1600張，委買張數逾160張。

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巨有第2季營收2.76億元，季增40.9%，年增60.0%，毛利率為26.3%，較首季增加7.7個百分點，但較去年同期減少1.1個百分點，營業利益為0.35億元，營業利益率為12.8%，較首季增加13個百分點，並較去年同期增加4.9個百分點；業外損失為0.37億元，主要來自於匯損0.33億元，對單季EPS的影響約為0.84元；第2季稅後虧損231萬元，單季每股稅後虧損0.06元，上半年稅後每股盈餘0.13元。

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