美光推出業界首批AI專用SSD產品組合 輝達按讚

美光推出業界首批AI專用SSD產品組合（美光提供）

〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體大廠美光科技今日正式宣布推出3款採用美光G9 NAND打造的全新資料中心固態硬碟（SSD），以鞏固美光在儲存領域的產業領導地位。產品組合的擴展涵蓋多項業界創舉，包括全球首款 PCIe Gen6 NVMe™ SSD、業界容量最高的E3.S規格 SSD，以及專為AI資料中心打造、延遲最低的主流 Gen5 SSD。美光表示，這些已通過生態系領導合作夥伴的共同驗證，協助加速系統導入與無縫整合，是因應多元AI工作負載需求的選擇。

美光表示，新推出全新資料中心SSD產品組合，全面採用業界最領先第九代 （G9） 3D NAND 製程， 為市場上首批導入G9 NAND 技術的解決方案。9650 SSD為全球首款 PCIe® Gen6 資料中心SSD，效能為同級產品的 2 倍。6600 ION SSD為全球首款搭載G9 NAND的E3.S 122TB資料中心SSD，儲存密度較同級產品提升高達67%；預計推出的245TB 版本將成為業界單一硬碟容量最高的產品。7600 SSD則提供卓越的 PCIe® Gen5 效能、服務品質 （QoS） 及能源效率，為主流資料中心工作負載量身打造。

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美光核心資料中心業務部資深副總裁暨總經理 Jeremy Werner 表示，透過推出業界首款 PCIe Gen6 SSD、領先業界的儲存容量，以及延遲最低的主流SSD，再加上率先問世的 G9 NAND，美光不僅引領趨勢，更重新定義資料中心創新的標準，此次發佈進一步鞏固美光在資料中心SSD領域的領導地位，更可為客戶創立效能、密度及能源效率的全新世代。

美光說明，9650 SSD 提供高達28 GB/s的傑出效能，大幅強化AI訓練與推論工作負載的處理效率。在推論階段，高吞吐量及超低延遲對大型模型而言至關重要，尤其是企業級代理應用中延伸的上下文視窗及檢索增強生成 （RAG） 流程，皆仰賴即時資料存取。相較於Gen5 SSD，美光9650 SSD在效能與功耗表現上實現突破，隨機寫入與讀取的儲存能源效率分別提高了 25%與67%，協助資料中心提高效能的同時，有效降低能耗及碳排放，朝永續發展目標邁進。

輝達 （NVIDIA） 網路事業群資深副總裁Kevin Deierling表示，高階AI推論工作負載仰賴代理系統能快速存取龐大的企業與網路資料，美光9650這類PCIe Gen6 SSD能提供高速資料存取，支援AI推論及訓練過程中所需的高速運算效能與效率。

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