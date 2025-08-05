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焦點股》 智邦：AI需求旺 股價再創新高

2025/08/05 10:15

智邦今日股價再創新高。（記者王憶紅攝）智邦今日股價再創新高。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕網通龍頭智邦（2345）今日股價震盪走高，早盤一度攻高到921元，再創歷史新高價，截至9:44分，股價暫報918元，大漲33元，漲幅3.73%，成交量逾3100張。

根據證交所統計，智邦昨日市值來到4965.89億元，排名台股第14大企業。

外資昨日買超智邦283張、投信買超194張，總計三大法人買超438張。

智邦將在8月7日召開董事會通過第2季財報。智邦第2季營收606.03億元，季增41.76%，表現亮眼，不過，受到台幣升值，恐有匯損影響獲利，而智邦第3季營收可望成長。智邦第1季每股稅後盈餘9.17元。

智邦全球生產基地包括有台灣、美國、越南、杜拜、土耳其、中國等地，目前以台灣產能最大。

智邦在股東會時表示，受惠AI產業發展，全球對AI應用蓬勃發展，且AI帶動全球網路發展，看好AI發展不會有盡頭，AI產業架構涵括用戶端、傳輸端、中心端、雲跟雲之間的連結，才會有全面性整體架構，而智邦扮演的角色就是產品的連結，未來會持續投資創新的尖端技術和服務，成為同時提供高階硬體與開放式軟體網路基礎設施供應商，並積極拓展至計算和存儲領域，探索新的技術和業務模式，以應對前瞻性的市場變化。

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