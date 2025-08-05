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孫宇晨豪擲8.3億體驗10分14秒太空任務 刷新華人宇宙飛行紀錄

2025/08/05 10:29

孫宇晨本月3日成功完成亞軌道太空飛行。（圖擷取自Blue Origin X帳號）孫宇晨本月3日成功完成亞軌道太空飛行。（圖擷取自Blue Origin X帳號）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕，波場TRON創辦人孫宇晨（Justin Sun）在2021年6月，以2800萬美元（約新台幣8.3億元）的價格拍下貝佐斯 （Jeff Bezos） 旗下太空公司藍色起源（Blue Origin） 「新雪帕德號（New Shepard）」飛船首次太空飛行的座位。時隔4年，孫宇晨終於在本月3日搭上太空船，並成功完成亞軌道太空飛行，成為史上最年輕的華人商業太空人。

綜合媒體報導，此為藍色起源第14次載人太空任務，耗時10分14秒。本次飛行共搭載6名乘員，分別為孫宇晨、地產投資人Arvi Bahal、土耳其企業家Gökhan Erdem、氣象學家兼記者Deborah Martorell、兼任老師與導遊的 Lionel Pitchford，以及創投公司Alpha Funds 創辦人J.D. Russell。

對於完成太空逐夢之旅，孫宇晨表示，為了這次飛行，他等待了整整4年，如今終於實現了，並感謝貝佐斯及其團隊讓這一切成為可能，也感謝自己父母把他帶到這個世界上。

孫宇晨表示，當自己從太空中望向地球時，地球真的非常渺小，但那是我們的家園。我們必須盡所能去保護它，並稱這次是他邁向太空的第一次承諾和第一步，未來還會有更多。

隨著此次任務順利完成， 34歲的孫宇晨成為最年輕的華裔商業太空人，也是第一位登上《富比士》雜誌封面的加密貨幣業界企業家踏足太空。

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