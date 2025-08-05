WSJ：美銀行若因政治因素拒絕客戶 白宮擬開罰

《華爾街日報》報導稱，白宮正草擬一項行政命令，要求銀行不得因政治因素拒絕客戶。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕《華爾街日報》報導稱，白宮正準備擴大對大型銀行施壓，要求銀行不得因政治因素拒絕客戶，否則將面臨罰款，希望藉此這項新規保護保守派人士和加密貨幣公司。

根據《華爾街日報》看到的1份行政命令草案，指示銀行監管機構調查，是否有任何金融機構可能違反了《平等信貸機會法》或其他反壟斷、消費者金融保護法。根據草案，違規者可能面臨罰款、合意令或其他處分。

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知情人士透露，這項行政命令最快可能會在本週簽署。但仍有可能延後，或者計劃出現變化。

這一行政命令草案沒有點明任何1家銀行，但提到了美國銀行（BofA）被指控以宗教信仰為由，關閉了1個在烏干達營運的基督教組織帳戶案例。對此，美銀表示，關閉這些帳戶的原因是這些帳號不為在美國境外營運的小型企業提供服務。

這一命令草案也批評了一些銀行在2021年1月6日美國國會大廈暴動調查中所扮演的角色。銀行則一直對川普政府可能採取的行動感到不安，《華爾街日報》報導稱，川普政府曾在6月考慮發佈1項行政命令。

多年來，保守派一直指責銀行以政治或宗教為由拒絕為他們服務，加密貨幣公司也表示，在拜登政府時期，他們被排除在銀行服務之外；銀行方面稱，他們是由於法律、監管或金融風險所做出的決定。先前選擇避開加密貨幣產業則是由於監管壓力。

美銀發言人表示，該行歡迎政府為了監管能更加清晰明確做出的努力，美銀已提交了詳細的提案，並將繼續與政府和國會合作，以完善監管框架。

過去幾個月，銀行紛紛採取行動，阻止聯邦政府採取行動，先一步與共和黨檢察總長會面，並更新政策，明確表示銀行不會基於政治立場對客戶進行歧視。根據行政命令草案，預計將指示監管機構取消任何可能導致銀行放棄某些客戶的政策，該草案也指示美國小企業管理局（Small Business Administration）審查為該機構貸款提供擔保的銀行他們的做法。

在川普執政期間，銀行監管機構表示，他們將停止評估銀行所謂的客戶「聲譽風險」，銀行過去曾以此為由，判定避開某些客戶或產業。

草案也要求監管機構在某些狀況下，將潛在違規行為提交給檢察總長。美國司法部在今年4月表示，將在維吉尼亞州成立工作小組，調查銀行因「不可接受的因素」拒絕向客戶提供信貸或其他服務的指控。

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