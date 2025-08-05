川普威脅擴大對印度關稅 莫迪態度強硬堅持買俄油

美國總統川普（右）擴大對印度施壓，印度總理莫迪（左）仍堅持強硬態度。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕面對美國總統川普（Donald Trump）的關稅施壓，印度總理莫迪（Narendra Modi）態度強硬，呼籲印度民眾購買國貨，同時印度政府也無畏華府的威脅，暗示將繼續購買俄羅斯石油。

《彭博》報導，知情人士表示，莫迪政府並未指示印度煉油商停止購買俄羅斯石油，也尚未就是否停止購買俄油做出決定。多名知情人士提到，由於國營、民營煉油廠都可以從優先來源購買原油，原油採購仍是商業決定。

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在川普政府宣佈對印度商品加徵25％關稅後，莫迪上週末強調了在全球局勢不確定的情況下保護印度經濟利益的重要性。白宮也放話說，如果印度繼續購買俄油，將採取進一步的行動。

莫迪週六（2日）在北方邦舉行的活動上表示，全球經濟正經歷許多擔憂，瀰漫著一種「不穩定的氣氛」，現在無論要買什麼，都應該只有一個考量，那就是只買那些由印度人辛苦製造出來的東西。

印度近日已成為川普的首要攻擊目標之一，他正試圖向俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）施壓，要求結束烏克蘭戰爭。川普上週猛烈抨擊印度，批評該國加入金磚國家（BRICS）並與俄羅斯保持密切聯繫，川普指出，他們可以聯手摧毀各自「已然衰敗的經濟」。

這番發言代表著美國態度驚人的轉變，長年以來，美國一直忽視印度與俄羅斯的密切歷史關係，將印度視為在亞洲制衡中國的力量。如今，川普態度轉硬，希望以此做為應對普廷的籌碼。

川普週一（4日）再度於社群平台放話，批評印度購買俄油的行為是在資助莫斯科發起的戰爭，並稱印度藉此牟利，威脅將因此大幅調高向印度課徵的關稅。印度外交部發言人則稱，將採取一切必要措施維護國家利益和經濟安全。

儘管緊張局勢不斷升級，新德里仍表明，願意與華盛頓進行貿易談判。但分析師預計，作為全球成長最快的主要經濟體，印度不會做出太多的讓步。

法國外貿銀行（Natixis）資深經濟學家阮貞（Trinh Nguyen）表示，在最近簽訂的印英貿易協定中，莫迪對於開放農業、乳製品等敏感產業興致缺缺，然而這兩個產業都是白宮首要關注的目標。阮貞提到，與英國的協議表明，印度的政策風險偏好有所上升，但他們將按照自己的節奏發展。

川普上週向記者表示，「聽說」印度將不再從俄羅斯購買石油，這是一個好的發展。《彭博》日前報導揭露，煉油廠已被告知，要制定購買非俄油的計劃，但其中一名知情人士指出，這項指示應是為了應對俄油供應中斷的可能性所規劃。《紐約時報》週六引述2名印度官員的話稱，儘管川普威脅要對印度實施制裁，印度仍將繼續買俄油。

印度目前已成為俄羅斯海運原油出口的最大買家，大量採購低價原油，使得購買量從近零飆升至佔總進口量的約3分之1。印度煉油企業因為在烏克蘭戰爭期間向俄羅斯購買石油，而遭到歐盟和美國的大量批評。印度長期以來都在捍衛自身與俄羅斯的關係，俄羅斯自冷戰以來，一直是印度最大的武器供應商之一。

新德里1名官員上週表示，印度預計美國貿易談判代表將在本月底訪問印度，繼續就雙邊協議進行談判。這名官員也提到，出於政治和宗教方面的敏感性，印度將堅守自身立場，不會讓美國商品進入該國的乳製品、農業市場。

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